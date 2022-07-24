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2 часа назад

Ждите роковой август: эксперт предрёк россиянам потрясения

Deita.ru

Обстановку в России могут попытаться «раскачать».

Ждите роковой август: Эксперт предрек россиянам потрясения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое предположение высказал экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

По мнению эксперта, уже сейчас представители либеральной элиты страны отмечают для себя места, которые могут послужить отправными точками для накопления недовольства общественности и её дальнейшего деструктивного выплёскивания.

Как полагает экономист, подобные события готовятся на предстоящий август. Как правило, для нашей страны именно этот месяц оказывается роковым, подметил специалист. Раскрутка массовой динамики будет идти через социально-экономическую сферу.

В частности, по мнению эксперта, либералы будут пытаться ускорить в стране инфляцию ещё сильнее, чтобы цен в магазинах начали расти с настолько большой скоростью, которая должны вызвать неминуемый взрыв общественного возмущения.

Ранее Хазин объяснил, будут ли дешеветь продукты в магазинах.

Экономика,Михаил Хазин,
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