КНР отказывается инвестировать в РФ в рамках проекта "Один пояс - один путь"

Китай не осуществлял инвестиций в России в рамках своей инициативы "Один пояс - один путь" в течение первых шести месяцев этого года. Об этом сообщила в воскресенье британская газета Financial Times, предположив, что в Пекине могут опасаться санкций со стороны Запада.
Издание ссылается на доклад, подготовленный Центром зеленых финансов и развития при Фуданьском университете в Шанхае. Отмечается, что это первый с 2013 года случай, когда инициатива "Один пояс - один путь" в течение полугода не использовалась для заключения новых сделок между Китаем и РФ. В 2021 году были заключены российско-китайские соглашения на $2 млрд. Директор центра Кристоф Вонг заявил, что наблюдающаяся сейчас тенденция может быть "лишь временной" с учетом в целом плотного экономического сотрудничества между двумя странами и увеличением спроса на российские энергоносители в КНР.
Как указано в докладе, основные проекты "Одного пояса - одного пути" сейчас сосредоточены в регионе Ближнего Востока. Крупнейшим партнером Китая в первом полугодии 2022 года стала Саудовская Аравия. Стороны заключили соглашения на $5,5 млрд, а в 2021 году Китай инвестировал больше $10 млрд в инфраструктурные проекты в Ираке.
С момента запуска проекта "Один пояс - один путь" в 2013 году общая сумма осуществленных через него китайских инвестиций достигла $932 млрд, $561 млрд из которых приходятся на строительные проекты. За первую половину 2022 года общая сумма вложений в рамках программы в 147 странах достигла $28,4 млрд по сравнению с $29,6 млрд за тот же период прошлого года.