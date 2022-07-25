В России вновь появятся десятирублевые купюры

В конце 2022 года в России планируют возобновить печать десятирублевой купюры, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя председателя Центробанка РФ, курирующего наличное денежное обращение Сергея Белова.
«В нулевые годы эти банкноты находились в активном обращении, пользовались спросом, но быстро изнашивались. Поэтому было принято решение заменить их на монеты. И хотя в производстве они дороже, но мы выиграли за счет большей долговечности металлических денег. Сейчас изменились технологии, например, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%», — заявил он.
Отмечается, что регулятор обсуждает вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот. Их перестали заказывать у Гознака после 1998 года. По словам зампреда, эти купюры все еще есть в обращении, однако встречаются крайне редко.
В ЦБ считают, что возвращение в активное обращение купюр низких номиналов (а срок их службы увеличится за счет использования новых технологий) снизит расходы на производство наличных денег. Вероятно, частично решится и проблема с хождением монет, которые не возвращаются в обращение, мертвым грузом оседая в домах у россиян.