Политолог предрек вымирание европейцев

«Минимум, с чем европейцы столкнутся зимой — это приостановка работы промышленных предприятий. Максимум — этой зимой отопительный сезон может стать проблемой всей Европы и привести к такой же массовой смертности, которая была от коронавируса в 2020 году. Это самый неблагоприятный для Европы сценарий — потеря населения, жизней людей, потому что европейцы не смогут отапливать жилые помещения в отопительный сезон», — сказал он.