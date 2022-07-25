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1 час назад

Политолог предрек вымирание европейцев

Елена Прошина

Без российского газа этой зимой страны Европы ждет «потеря населения», как в разгар пандемии коронавируса, сообщил порталу «Украина.Ру» главный редактор аналитического портала «РуБалтик» Александр Носович.

Политолог предрек вымирание европейцев
Фото: ReutersReuters

По его словам, жителям Европы просто нечем будет отапливать дома.

«Минимум, с чем европейцы столкнутся зимой — это приостановка работы промышленных предприятий. Максимум — этой зимой отопительный сезон может стать проблемой всей Европы и привести к такой же массовой смертности, которая была от коронавируса в 2020 году. Это самый неблагоприятный для Европы сценарий — потеря населения, жизней людей, потому что европейцы не смогут отапливать жилые помещения в отопительный сезон», — сказал он.

Носович отметил, что при самых благоприятных условиях в Европе могут приостановить свою работу промышленные предприятия.

Ряд европейских стран решили отказаться от российского газа после начала специальной военной операции на Украине. Также Евросоюз ввел частичный запрет на ввоз российской нефти.

На этом фоне цена на газ в Европе вновь выросла до рекордных значений. Президент России Владимир Путин заявил, что действия Запада могут привести к катастрофическим последствиям для глобального энергетического рынка.

Экономика,Александр Носович,Владимир Путин,ЕС,
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