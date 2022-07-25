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1 час назад

В Херсонской области откажутся от украинской гривны

Лера Букина

Украинскую гривну выведут из оборота на территории Херсонской области. Там будет ходить российская валюта. Об этом в понедельник заявил ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов.

В Херсонской области откажутся от украинской гривны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Гривна будет постепенно выводиться из обращения в Херсонской области, у нас будет исключительно рубль», - подчеркнул он.

По словам Стремоусова, гривна демонстрирует активное снижение. Из-за этого, как указал собеседник, она теряет привлекательность для граждан, а также компаний.

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С 23 мая в Херсонской области ввели бивалютную зону, рубль ходить вместе с гривной. Сначала курс был на уровне двух рублей за одну гривну, однако потом курс украинской валюты снизился на 50 копеек, до 1,5 рубля.

Ранее Национальный банк Украины (НБУ) изменил официальный курс гривны. Так, он снизился на 25% - с 29,2 гривны за доллар до 36,56 гривны.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак ранее заявил, что снижение курса гривны на 25% - закономерное развитие событий, поскольку он поддерживался искусственно. Вместе с тем он указал на то, что деградация экономики Украины наблюдалась еще до спецоперации.

Экономика,Кирилл Стремоусов,Александр Дудчак,
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