Казахстанским банкам разрешили вывозить наличные рубли

Власти Казахстана разрешили местным банкам вывозить наличные российские рубли, которые накопились в их кассах. Об этом сообщается в постановлении правительства «О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Казахстана». В марте 2022 года президент республики Касым-Жомарт Токаев подписал указ, запрещающий вывоз из страны иностранной валюты на сумму более $10 000 и золотых слитков.
Согласно постановлению, банки смогут вывозить наличные рубли до 31 августа, но только в пределах объёма, находившегося в кассах по состоянию на 1 июля.
Ранее в Нацбанке Казахстана рассказали, что сейчас количество наличных российских рублей накопилось в объёме, превышающем спрос на внутреннем валютном рынке.
«Разрешение на вывоз рублей вводится в целях конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов», — указано в постановлении.
В середине июля Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти Казахстана должны создать благоприятные условия для релокации иностранного бизнеса, который решил уйти из России на фоне санкций и конфликта на Украине. Глава государства выразил уверенность, что эта мера даст стране хорошие возможности для наращивания производства товаров. «Секрет фирмы» попросил прокомментировать инициативу Токаева в Комитете Госдумы по международным делам. Там объяснили, что Казахстан сам рискует попасть под вторичные санкции.