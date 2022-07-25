Казахстанским банкам разрешили вывозить наличные рубли

Власти Казахстана разрешили местным банкам вывозить наличные российские рубли, которые накопились в их кассах. Об этом сообщается в постановлении правительства «О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Казахстана». В марте 2022 года президент республики Касым-Жомарт Токаев подписал указ, запрещающий вывоз из страны иностранной валюты на сумму более $10 000 и золотых слитков.

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Согласно постановлению, банки смогут вывозить наличные рубли до 31 августа, но только в пределах объёма, находившегося в кассах по состоянию на 1 июля.

Ранее в Нацбанке Казахстана рассказали, что сейчас количество наличных российских рублей накопилось в объёме, превышающем спрос на внутреннем валютном рынке.

«Разрешение на вывоз рублей вводится в целях конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов», — указано в постановлении.