ЦАР выпустила в обращение собственную криптовалюту

Центрально-Африканская Республика (ЦАР) первой среди стран Африки выпустила в понедельник на внутренний и мировой финансовые рынки свою критовалюту - сангокойн (Sango coin). Торги начались ровно в 18:00 по местному времени (20:00 мск), сообщается на портале проекта Sango, который имеет от властей республики лицензию на работу с криптовалютами и управляет цифровой платформой, где совершаются сделки с сангокойном.

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Покупателям предложено 210 млн сангокойнов по цене, эквивалентной $0,1 каждый. Приобретать криптокоины ЦАР можно за биткойны, эфириумы, а также стейблтокены из базовых сетей ERC-20/BEP-20. Минимальная сумма покупки - $500 в криптовалюте.

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"Для первого дня продажи сангокойна было выбрано вечернее для ЦАР время с тем, чтобы привлечь инвесторов из Северной Америки, где существует повышенный интерес к новым криптовалютам, - заявил ТАСС специалист, который вовлечен в проект. - Во время подготовки цифровой валюты ЦАР была проделана необходимая работа, включая прием предпродажных заявок. Уже проявленный интерес внутренних и мировых инвесторов дает основания надеяться на успех сангокойна, однако только через несколько недель можно сделать предварительный вывод о том, как принял внутренний и мировой рынки криптовалюту ЦАР".

Сангокойн функционирует на запущенной Sango цифровой платформе, которая является сектором платформы сети биткойн второго уровня. Протокол сангокойна построен поверх системы блокчейна биткойна, что обеспечивает необходимую скорость и объемы транзакций. Sango выступает в качестве основного хаба для продажи, оформления прав депозитария, информирования и поддержки сообщества криптовалюты ЦАР. Каждый желающий может зарегистрироваться на портале Sango и после прохождения необходимой проверки стать членом сообщества, получив возможность пополнить свой новый кошелек сангокойнами.

Новая цифровая валюта поддержана и материальными активами, в которые она может быть инвестирована. Согласно оценкам специалистов, ЦАР обладает разведанными и утвержденными сырьевыми ресурсами на сумму, достигающую $3 трлн. Владельцы сангокойнов имеют возможность вложить их в новейшие проекты в области добычи сырья, включая золото и алмазы, а также приобрести земельные участки. Есть и иные активы. Так, заплатив в сангокойнах сумму, равную $60 тыс., можно получить гражданство ЦАР, а за $6 тыс. приобрести цифровое резидентство ЦАР на срок до трех лет.