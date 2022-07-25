Как справиться с глобальным кризисом 2022 года

Группа двадцати еще до своего саммита, запланированного на ноябрь, должна приступить к выработке скоординированных решений в связи с комплексным мировым кризисом. Такой призыв содержится в статье, которую подписали ведущие экономисты мира; политики, занимавшие в прежние годы высокие руководящие посты в разных странах; и другие видные деятели. Их публикация вышла в издании Project Sindicate (США). Перевод материала сделал сайт "ИноСМИ".

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Среди подписантов — генсек ООН Антониу Гутерреш, бывший президент Литвы Даля Грибаускайте, лауреат Нобелевской премии по экономике Бенгт Хольмстрем, экс-президент Хорватии Иво Йосипович, бывший болгарский лидер Росен Плевнелиев, профессор экономики в парижском Институте политических исследований Сергей Гуриев, профессор экономики в Лондонской школе экономики и Коллеж де Франс Филипп Агьон. Всего под материалом указано несколько десятков фамилий.

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Как говорится в тексте, такого сочетания чрезвычайных ситуаций, как сейчас, мир не видел на протяжении десятков лет. Главные сложности, на которые указывают авторы — проблемы с поставками продуктов и энергоносителями, долговой кризис, вооруженные конфликты, девальвация валют, изменение климата и пандемия коронавируса. На фоне всего этого обострились международные противоречия, указывают подписанты. Как отмечается, такие проблемы были очевидны для всех на прошедших недавно встречах лидеров G7, глав МИД G20 и членов НАТО.

В связи с вышесказанным саммит G20 в ноябре 2022 года будет критически важен, однако приступить в решению проблем необходимо уже сейчас, подчеркивается в статье. Авторы предлагают ряд собственных решений. В частности, они указывают на проблему голода. По информации Всемирной продовольственной программы (WFP), свыше 800 млн человек в разных странах испытывают хроническое недоедание. Проблемы распространения COVID-19, энергодефицита и долгов особенно остро стоят в странах с низкими доходами. Авторы статьи призывают в приоритетном порядке обеспечить справедливые цены и организовать поставки на рынках продуктов и энергоносителей. В частности, для покрытия недостатка финансирования WFP в текущем году требуется не менее 10 млрд долларов.

Для решения продовольственной проблемы важна отрытая внешняя торговля. При этом более 20 стран ограничили экспорт продуктов. Недавно государства-участники ВТО договорились освободить гуманитарные закупки от экспортных ограничений, но этого недостаточно. Большие страны, имеющие запас зерна, должны направить его на мировые рынки, говорится в статье.

В материале также указано, что Международный валютный фонд (МВФ) и банки развития должны активней оказывать странам помощь для решения продовольственных, энергетических проблем и погашения финансовых обязательств. Так, для урегулирования начинающегося долгового кризиса требуется реструктуризация и списание долгов с государств, которые не могут рассчитаться по своим кредитам. В частности, нужно срочно отказаться от дополнительных сборов МВФ для стран, перегруженных долгами, призывают авторы статьи.

Семнадцатый саммит "большой двадцатки" пройдет 15-16 ноября на индонезийском острове Бали. Президенту России Владимиру Путину направлено приглашение на это мероприятие. Москва в предварительном порядке проинформировала Индонезию о намерении Путина поучаствовать в саммите, сообщал МИД РФ.

В начале июля министр иностранных дел Сергей Лавров принял участие в Совете министров иностранных дел G20 на Бали. По сообщению РЕН ТВ, главной темой встречи была продовольственная безопасность.