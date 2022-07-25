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45 минут назад

Постпред России при ЕС Чижов: ЕС не готов отказаться от российского газа

Газета.Ruиещё 6

Евросоюз не может отказаться от российского газа, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

Чижов: ЕС не готов отказаться от российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Называть этот пакет санкций седьмым означало бы его переоценивать. Если говорить серьезно о седьмом пакете санкций, то это может быть только газовый пакет. Но отказаться от российского газа ЕС явно не готов», — сказал постпред.

По его словам, дальнейшие попытки санкционного давления демонстрируют «нервозность Евросоюза и отсутствие четкой перспективы».

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал смыслом новых антироссийских санкций ЕС минимизацию ущерба самим себе. По его словам, это делает эти рестрикции все более нелепыми

Евросоюз ранее ввел седьмой пакет санкций против России. В новый пакет ограничительных мер включили запрет «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов».

Экономика,Константин Косачев,Владимир Чижов,Совет Федерации,ЕС,
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