ЕС выделил Украине 1 миллиард евро

«Европейский инвестиционный банк с бюджетной поддержкой Евросоюза утвердил выделение 1,59 миллиардов евро, из которых 1 миллиард евро будет выдан немедленно», — сказала она.

Ранее Европейский союз выделил 500 миллионов евро для дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель Он уточнил, что решение о выделении пятого транша в размере полумиллиарда евро было принято на заседании Контактной группы по Украине на министерском уровне стран-членов Евросоюза.