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46 минут назад

ЕС выделил Украине 1 миллиард евро

Lenta.ruиещё 2

Европейский союз (ЕС) выделил Украине 1 миллиард евро через Европейский инвестиционный банк. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

ЕС выделил Украине 1 миллиард евро
Фото: ReutersReuters

«Европейский инвестиционный банк с бюджетной поддержкой Евросоюза утвердил выделение 1,59 миллиардов евро, из которых 1 миллиард евро будет выдан немедленно», — сказала она.

Ранее Европейский союз выделил 500 миллионов евро для дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель Он уточнил, что решение о выделении пятого транша в размере полумиллиарда евро было принято на заседании Контактной группы по Украине на министерском уровне стран-членов Евросоюза.

Экономика,Жозеп Боррель,Еврокомиссия,ЕС,
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