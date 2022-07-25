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14 минут назад

Украина получит от Германии кредит на 7,4 миллиона евро

Вечерняя Москва

Украина получит от немецкого Кредитного учреждения для восстановления (KfW) 7,4 миллиона евро для льготного кредитования малых и средних предприятий. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили в пресс-службе украинского министерства финансов.

Украина получит от Германии кредит на 7,4 миллиона евро
Фото: PixabayPixabay

— Привлеченные средства будут направлены Фондом развития предпринимательства через банки-партнеры на финансирование МСП (малого и среднего предпринимательства — прим. «ВМ») в национальной валюте, — отметили в министерстве.

Уточняется, что это поспособствует поддержке ликвидности финансовых учреждений, передает ТАСС.

До этого директор Института Маккейна и бывший заместитель министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас заявил, что поддержка США и Европы ослабнет, если Киев не продемонстрирует какой-либо успех на поле боя.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что в бундесвере осталось лишь немного вооружений, которые можно было бы передать Украине как военную помощь. Она также отметила, что с текущей ситуацией касательно возможностей Германии ознакомлен ее украинский коллега Алексей Резников.

Экономика,Кристина Ламбрехт,Алексей Резников,
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