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33 минуты назад

Стало известно о панике в Европе после заявления «Газпрома»

Lenta.ruиещё 2

В Европе началась паника после заявления «Газпрома» о сокращении транзита по «Северному потоку» до 33 миллионов кубометров в сутки. Об этом стало известно обозревателю британской газеты Express Джейкобу Полу.

Стало известно о панике в Европе после заявления «Газпрома»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам журналиста, министры энергетики Европейского Союза (ЕС) сразу же отреагировали на это событие. Они соберутся в Брюсселе для обсуждения чрезвычайного плана Евросоюза по экономии газа.

«Именно такого развития событий опасалась ЕвроЕврокомиссия», — говорится в материале.

О перспективах сокращения прокачки российский президент Владимир Путин говорил еще 20 июля. Российская сторона с начала развития ситуации вокруг оборудования последовательно подчеркивала технические причины снижения объемов, Германия указывала, что видит политическую мотивацию.

Экономика,Владимир Путин,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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