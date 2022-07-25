В Европе началась паника после заявления «Газпрома» о сокращении транзита по «Северному потоку» до 33 миллионов кубометров в сутки. Об этом стало известно обозревателю британской газеты Express Джейкобу Полу.

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По словам журналиста, министры энергетики Европейского Союза (ЕС) сразу же отреагировали на это событие. Они соберутся в Брюсселе для обсуждения чрезвычайного плана Евросоюза по экономии газа.

«Именно такого развития событий опасалась ЕвроЕврокомиссия», — говорится в материале.