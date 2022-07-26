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1 час назад

DPA: в ЕС согласовали план по сокращению потребления газа на 15%

ТК «Звезда»иещё 4

В Евросоюзе согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15 процентов. Его должны окончательно утвердить сегодня в Брюсселе на специальной встрече министров энергетики стран ЕС.

В ЕС согласовали план по сокращению потребления газа на 15%
Фото: 

Согласно плану, европейские страны добровольно сократят потребление газа в период с 1 августа 2020 года по 31 марта 2023 года. Об этом со ссылкой на дипломатов сообщило немецкое агентство DPA.

При этом накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что необходимо готовиться к полному прекращению поставок газа из России. По ее словам, это произойдет рано или поздно.

Напомним, на днях Евросоюз принял решение готовиться впервые провести зиму без российского газа. Для этого продлят работу атомных и угольных электростанций в этом и следующем году.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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