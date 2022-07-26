Раскрыта выручка России от продажи нефти и газа

Экспорт газа в июне упал на 40 процентов месяц к месяцу (до 10,9 миллиарда кубометров), а выручка от его продажи составила 633 миллиарда рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС), представленных на семинаре Минфина. С конца февраля российские власти перестали публиковать статистику внешней торговли в отраслевом разрезе.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Также были раскрыты показатели по нефти — поставки снизились на 10 процентов в натуральном выражении. В денежном выражении продажи упали с 670 миллиардов рублей в мае до 605 миллиардов рублей в июне. Поставки российской нефти в Китай сократились в июне на 13,5 процента. Продукция металлургического сектора тоже экспортировался в меньших объемах. Продажи рухнули на треть: с 258 до 172 миллиардов рублей.

Несмотря на сокращение поставок в физическом выражении год к году, Россия нарастила выручку от экспорта газа в мае в пять раз, а в июне — в три раза, сказал директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. «Газпром» может получить рекордную выручку во втором квартале, считает он.