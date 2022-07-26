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45 минут назад

Раскрыта выручка России от продажи нефти и газа

Lenta.ruиещё 1

Экспорт газа в июне упал на 40 процентов месяц к месяцу (до 10,9 миллиарда кубометров), а выручка от его продажи составила 633 миллиарда рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС), представленных на семинаре Минфина. С конца февраля российские власти перестали публиковать статистику внешней торговли в отраслевом разрезе.

Раскрыта выручка России от продажи нефти и газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также были раскрыты показатели по нефти — поставки снизились на 10 процентов в натуральном выражении. В денежном выражении продажи упали с 670 миллиардов рублей в мае до 605 миллиардов рублей в июне. Поставки российской нефти в Китай сократились в июне на 13,5 процента. Продукция металлургического сектора тоже экспортировался в меньших объемах. Продажи рухнули на треть: с 258 до 172 миллиардов рублей.

Несмотря на сокращение поставок в физическом выражении год к году, Россия нарастила выручку от экспорта газа в мае в пять раз, а в июне — в три раза, сказал директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. «Газпром» может получить рекордную выручку во втором квартале, считает он.

Ранее Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон раскрыл ежедневную прибыль России от продажи энергоносителей за рубеж. По его словам, экспорт нефти и газа приносит Москве 800 миллионов евро в день.

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