Казахстан воспользовался желанием Запада навредить России

Европа, готовясь к полноценному эмбарго на российский уголь, обращается к нетрадиционным поставщикам, пишет «Коммерсант». Одним из них стал Казахстан, объемы поставок из которого в январе-мае превысили показатели всего 2021 года. По мнению аналитиков, Казахстан может серьезно увеличить поставки угля в ЕС, так как его уголь подходит для европейских электростанций.

С января по май Казахстан поставил в страны Евросоюза 1,5 млн тонн угля, что почти вдвое больше, чем за весь 2021 год, следует из данных Eurostat. После начала действий на Украине Казахстан направляет в ЕС 300–400 тысяч тонн угля ежемесячно, тогда как в апреле и мае прошлого года экспорт казахстанского угля в Европу составлял лишь 60–70 тысяч тонн.

Кроме того, частично заменить поставки российского угля для Европы могут Индонезия, Австралия, ЮАР и Колумбия, а также Танзания и Нигерия. По оценкам экспертов, качество казахстанского угля приемлемо для европейских ТЭС, основным вопросом остается логистика, так как использование мощностей РЖД затруднено из-за санкций. В дальнейшем Казахстан может развивать порт Актау на Каспийском море и наладить экспорт через Азербайджан и Грузию, но это займет время и потребует инвестиций.