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1 час назад

Евросоюз достиг соглашения по сокращению спроса на газ

Елена Прошина

На внеочередном совете министров энергетики стран ЕС, проходящем в Брюсселе, было достигнуто политическое соглашение по сокращению спроса на газ в ЕС в ближайшие месяцы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Министры энергетики ЕС достигли политического соглашения по сокращению спроса на газ», - говорится в соцсетях чешского председательства в Совете стран ЕС.

Также в ходе совета министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявил, что Париж поддержит план по сокращению потребления газа на 15%, предложенный Еврокомиссией. По его словам, он является необходимым проявлением европейской солидарности.

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Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил Еврокомиссии платить странам ЕС за сокращение потребления газа. По его словам, проект «Экономия газа для безопасной зимы» представляет собой среднее между добровольным сокращением спроса и обязательным. Согласно проекту, предполагаются финансовые стимулы, а не штрафы за перебои во время чрезвычайной ситуации.

По оценкам Еврокомиссии, если Россия полностью прекратит поставки газа, Евросоюз столкнется с нехваткой 45 млрд кубометров.

Экономика,Кириакос Мицотакис,Еврокомиссия,ЕС,
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