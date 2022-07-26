На внеочередном совете министров энергетики стран ЕС, проходящем в Брюсселе, было достигнуто политическое соглашение по сокращению спроса на газ в ЕС в ближайшие месяцы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Министры энергетики ЕС достигли политического соглашения по сокращению спроса на газ», - говорится в соцсетях чешского председательства в Совете стран ЕС.

Также в ходе совета министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявил, что Париж поддержит план по сокращению потребления газа на 15%, предложенный Еврокомиссией. По его словам, он является необходимым проявлением европейской солидарности.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил Еврокомиссии платить странам ЕС за сокращение потребления газа. По его словам, проект «Экономия газа для безопасной зимы» представляет собой среднее между добровольным сокращением спроса и обязательным. Согласно проекту, предполагаются финансовые стимулы, а не штрафы за перебои во время чрезвычайной ситуации.