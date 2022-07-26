Лавров: Россия готова продавать нефть любой заинтересованной стране

Глава МИД РФ Сергей Лавров проинформировал о готовности российской стороны продавать нефть любым заинтересованным странам. Соответствующее заявление было сделано на пресс-конференции по итогам своего визита в Уганду, передает ТАСС.
«Мы продаем нефть любой стране, которая в этом заинтересована, и если та или иная страна того хочет, никаких препятствий для этого нет, будь это Индия, будь это Китай, будь это любая африканская страна», - указал Лавров.
Ранее газета «Коммерсант», ссылаясь на данные британского ценового агентства Argus, сообщила, что российская экспортная нефть Urals в июле может стоить гораздо больше, чем ожидалось. Согласно информации Argus, на 20 июля дисконт сорта Urals к эталонной марке Brent уменьшился более чем в два раза, до $15 за баррель с $31–$35 за баррель.
Как ранее стало известно, новый пакет санкций ЕС против России предполагает предоставление возможности европейским операторам заключать сделки с определенными российскими госкомпаниями, которые направленные на транспортировку российской нефти в третьи страны.