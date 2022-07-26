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1 час назад

Лавров: Россия готова продавать нефть любой заинтересованной стране

Лера Букина

Глава МИД РФ Сергей Лавров проинформировал о готовности российской стороны продавать нефть любым заинтересованным странам. Соответствующее заявление было сделано на пресс-конференции по итогам своего визита в Уганду, передает ТАСС.

Лавров: Россия готова продавать нефть любой заинтересованной стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы продаем нефть любой стране, которая в этом заинтересована, и если та или иная страна того хочет, никаких препятствий для этого нет, будь это Индия, будь это Китай, будь это любая африканская страна», - указал Лавров.

Ранее газета «Коммерсант», ссылаясь на данные британского ценового агентства Argus, сообщила, что российская экспортная нефть Urals в июле может стоить гораздо больше, чем ожидалось. Согласно информации Argus, на 20 июля дисконт сорта Urals к эталонной марке Brent уменьшился более чем в два раза, до $15 за баррель с $31–$35 за баррель.

Как ранее стало известно, новый пакет санкций ЕС против России предполагает предоставление возможности европейским операторам заключать сделки с определенными российскими госкомпаниями, которые направленные на транспортировку российской нефти в третьи страны.

Экономика,Сергей Лавров,МИД России,ЕС,
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