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44 минуты назад

Вице-премьер Абрамченко прокомментировала сообщения о передаче подразделения Tetra Pak в России

Газета.Ru

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко прокомментировала в своем Telegram-канале сообщения о передаче российского подразделения Tetra Pak.

Вице-премьер Абрамченко прокомментировала сообщения о передаче подразделения Tetra Pak в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, санкционное давление, с которым столкнулась Россиия, сказывается и на иностранных компаниях.

"Поверьте, они не хотят уходить с российского рынка. Но ввиду незаконной ограничительной политики западных стран, некоторым компаниям приходится уходить или передавать бизнес российскому менеджменту", - добавила Абрамченко.

При этом зампред правительства РФ подчеркнула, что завод компании в Московской области не останавливал свою работу и продолжит обеспечивать своих заказчиков упаковкой.

"Например, на заводе "Монди" в Сыктывкаре уже запущено производство пищевого картона, из которого создается аналогичная тетрапаку упаковка. Подводя итог - у нас есть упаковка. Производители - работают. И самое главное - аналоги никак не отразятся на качестве непосредственно продуктов", - добавила Абрамченко.

В мае СМИ со ссылкой на источники сообщали, что головной офис транснациональной компании Tetra Pak больше не контактирует с российским АО "Тетра Пак" в связи с введенными против России санкциями.

26 июля стало известно о том, что шведско-швейцарский производитель упаковки Tetra Pak уйдет из России и передаст свой российский бизнес местному менеджменту.

Экономика,Виктория Абрамченко,Правительство РФ,
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