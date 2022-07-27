Сенатор-республиканец Марко Рубио предложил ввести санкции против Китая за то, что страна импортирует российскую нефть, от которой отказываются в Европе. По мнению политика, китайские и любые компании таким образом поддерживают российскую спецоперацию. Как пишет Bloomberg, предложение вряд ли пройдет через демократов в Сенате — у администрации Байдена также другой взгляд на проблему.

"Серьезные последствия"

Сенатор от Флориды Марко Рубио представил законопроект санкций против Китая вместе с двумя другими сенаторами – республиканцами – Риком Скоттом, также из Флориды, и Кевином Крамером из Северной Дакоты, сообщает Bloomberg. Документ предлагает штрафовать любую организацию, страхующую или регистрирующую танкеры, перевозящие нефть или сжиженный природный газ в Китай из России.

По словам Рубио, покупая российскую энергию, КНР "поддерживает войну на Украине". Поэтому он считает необходимым принять новые санкции, чтобы сократить продажи российской нефти и перекрыть финансирование спецоперации РФ.

"Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающая ей (России – "Газета.Ru") в этих усилиях, должна столкнуться с серьезными последствиями", — сказал Рубио.

В статье отмечается, что импорт российской нефти в Китай резко вырос в этом году, так как "крупнейший в мире потребитель энергоресурсов со скидкой приобрел баррели, от которых отказались европейские покупатели".

Но прекращение поставок российской нефти в КНР может привести к тому, что "Пекин будет более жестко конкурировать с другими крупными покупателями, такими как Индия, за нефть с Ближнего Востока и Африки, что вызовет" очередное повышение цен на топливо.

"Предложение (сенатора Рубио – "Газета.Ru") имеет большие шансы пройти на голосование в Сенате, контролируемом демократами. Это противоречит политике администрации Байдена, которая направлена на поддержание поставок нефти и в то же время на ограничение доходов России от энергоносителей", - говорится в статье.

Авторы Bloomberg напомнили, что на прошлой неделе министр финансов США Джанет Йеллен выдвинула идею с ограничением цен - это позволит покупателям продолжать использовать российскую нефть, если они согласятся платить по ставкам ниже рыночных. Согласно информации издания, администрация президента Соединенных Штатов все еще формулирует эту политику, "пытаясь убедить европейских союзников в своем подходе и заверить их, что Россия не станет просто так перекрывать краны".

22 июля заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд заявила, что США и их союзники по-прежнему нуждаются в поставках российской нефти на мировые рынки, в противном случае цены на топливо вновь вырастут.

В статье Bloomberg отмечается, что после 24 февраля цены на нефть выросли примерно на 30% из-за опасений, что российское топливо будет исключено из мировой торговли. Теперь европейские страны рассматривают возможность нормирования потребления природного газа, большую часть которого они закупают у РФ, чтобы сохранить запасы на зиму.

Рекордные закупки российской нефти

21 апреля японская газета Nikkei со ссылкой на данные Refinitiv сообщила, что азиатские страны продолжают закупать у России крупные объемы нефти, несмотря на ситуацию на Украине и санкции против РФ. К тому моменту Россию покинули 380 танкеров – больше, чем за тот же период 2021 года. Из них 115 танкеров направились в страны Азии: 52 – в Китай, 28 – в Южную Корею, 25 – в Индию, девять – в Японию и один – в Малайзию. Авторы статьи отметили, что поставки в Индию тогда увеличились в восемь раз, а в Китай – на 33%.

Согласно данным Refinitiv, после начала спецоперации на Украине стоимость российской нефти Urals в Европе упала на 30%. При этом западные страны, включая США и Великобританию, заявили о прекращении импорта нефти из РФ. Все это "сделало российское топливо привлекательным" для стран, которые не опасаются внимания общественности к их закупкам.

Уже 20 июня агентство Reuters сообщило со ссылкой на данные таможни КНР, что Китай в мае увеличил закупки российской нефти на четверть по сравнению с апрелем. Месячный объем поставок побил рекорд.

"Импорт нефти из России в Китай в мае вырос на 55 процентов по сравнению с прошлым годом и достиг рекордного уровня, вытеснив Саудовскую Аравию с первого места среди поставщиков", - отметило агентство.