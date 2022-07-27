Нефтяные гиганты выступили против потолка цен на нефть из РФ

Представители мировой нефтегазовой отрасли предупреждают о возможном взлете котировок нефти в случае установления предельных цен на ее поставки из РФ. Об этом в среду пишет британская газета Financial Times

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Как отмечает издание, руководители крупнейших нефтегазовых компаний "критически относятся к идее [администрации США] введения предельных цен" на импорт российской нефти. По их мнению, это "может привести к симметричному сокращению РФ поставок, что вызовет стремительный рост [мировых] цен" на данный энергоресурс.

Газета указывает, что в декабре 2022 года в полную силу вступит запрет на оказание услуг компаниями США, Евросоюза и Великобритании по страхованию судов, перевозящих нефть из РФ. Согласно замыслу властей западных стран, это должно привести к отказу их транспортных компаний от сотрудничества с российскими поставщиками, уточняет издание. Образовавшийся дефицит данного вида топлива вызовет взлет его котировок, что "нанесет значительный ущерб [местным] потребителям". В то же время компании из РФ, вынужденные переориентировать поставки на другие регионы, компенсируют потерю старых рынков за счет возросшей мировой цены на нефть, считает Financial Times.