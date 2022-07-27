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1 час назад

FT: мировые нефтяные гиганты предупредили о последствиях ограничения цен на нефть РФ

ТАСС

Представители мировой нефтегазовой отрасли предупреждают о возможном взлете котировок нефти в случае установления предельных цен на ее поставки из РФ. Об этом в среду пишет британская газета Financial Times

Нефтяные гиганты выступили против потолка цен на нефть из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечает издание, руководители крупнейших нефтегазовых компаний "критически относятся к идее [администрации США] введения предельных цен" на импорт российской нефти. По их мнению, это "может привести к симметричному сокращению РФ поставок, что вызовет стремительный рост [мировых] цен" на данный энергоресурс.

Газета указывает, что в декабре 2022 года в полную силу вступит запрет на оказание услуг компаниями США, Евросоюза и Великобритании по страхованию судов, перевозящих нефть из РФ. Согласно замыслу властей западных стран, это должно привести к отказу их транспортных компаний от сотрудничества с российскими поставщиками, уточняет издание. Образовавшийся дефицит данного вида топлива вызовет взлет его котировок, что "нанесет значительный ущерб [местным] потребителям". В то же время компании из РФ, вынужденные переориентировать поставки на другие регионы, компенсируют потерю старых рынков за счет возросшей мировой цены на нефть, считает Financial Times.

Чтобы избежать подобного развития событий, руководство США в настоящее время "ведет переговоры с Китаем, Индией и некоторыми другими странами" об установлении предельной цены российской нефти, что должно уменьшить потенциальную прибыль российских поставщиков. В то же время в Вашингтоне понимают, что подобные ограничения должны "предусматривать окупаемость российских месторождений", иначе РФ может принять решение о полной остановке поставок, указывает издание.

Экономика,Администрация США,ЕС,
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