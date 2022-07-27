Россия и Иран разработают аналог SWIFT

Иран и Россия работают над созданием межбанковской системы платежей, аналога SWIFT. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари. Он отметил, что обе страны предложили по одному варианту такой системы.
«Сейчас мы практически достигли весьма неплохого соглашения, на основе которого могли бы совершать валютные операции между двумя странами», — сообщил дипломат.
Подробности совместной работы над банковской системой он не раскрыл.
Кроме того, по словам Сафари, скоро в Иране запустят российскую платёжную систему «Мир».
«Я думаю, что эта платёжная система [«Мир»] скоро будет активирована в Иране. Однако на данный момент я не знаю, можно ли пользоваться ей в Иране или нет, но соглашение на этот счёт есть», — заявил замглавы МИД Ирана .
12 марта Евросоюз отключил от SWIFT российские банки, попавшие под санкции. После чего Россия обсуждала с Индией использование аналога SWIFT. Также инициатива была предложена Ирану. Ранее эксперты выражали мнение, что российская замена SWIFT справится только с внутренними операциями.
В июне «Ростех» представил блокчейн-платформу на замену SWIFT. В этом же месяце глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация приступила к созданию международной системы расчётов, альтернативной SWIFT. Компания планирует закончить её конфигурацию в течение года. В июле «Платформа НТИ» запустила пилотную версию аналога SWIFT на блокчейне.