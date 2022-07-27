Россия и Иран разработают аналог SWIFT

Иран и Россия работают над созданием межбанковской системы платежей, аналога SWIFT. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари. Он отметил, что обе страны предложили по одному варианту такой системы.

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«Сейчас мы практически достигли весьма неплохого соглашения, на основе которого могли бы совершать валютные операции между двумя странами», — сообщил дипломат.

Подробности совместной работы над банковской системой он не раскрыл.

Кроме того, по словам Сафари, скоро в Иране запустят российскую платёжную систему «Мир».

«Я думаю, что эта платёжная система [«Мир»] скоро будет активирована в Иране. Однако на данный момент я не знаю, можно ли пользоваться ей в Иране или нет, но соглашение на этот счёт есть», — заявил замглавы МИД Ирана .

12 марта Евросоюз отключил от SWIFT российские банки, попавшие под санкции. После чего Россия обсуждала с Индией использование аналога SWIFT. Также инициатива была предложена Ирану. Ранее эксперты выражали мнение, что российская замена SWIFT справится только с внутренними операциями.