В Goldman Sachs предупредили о рецессии в еврозоне

Экономический спад в еврозоне начнется до конца 2022 года. К такому выводу, как передает в среду агентство Bloomberg , пришли экономисты американского банка Goldman Sachs.

Эксперты отметили, что рецессия в еврозоне уже, возможно, происходит, а потом усилится и продлится до конца текущего года. В третьем квартале она может составить 0,1%, а в четвертом - 0,2%, пишет агентство. В качестве причин спада Bloomberg называет перебои с поставками энергоносителей, ситуацию с восстановлением после пандемии и политическую нестабильность в Италии.