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34 минуты назад

В Goldman Sachs заявили, что рецессия в еврозоне начнется во второй половине 2022 года

ТАСС

Экономический спад в еврозоне начнется до конца 2022 года. К такому выводу, как передает в среду агентство Bloomberg, пришли экономисты американского банка Goldman Sachs.

В Goldman Sachs предупредили о рецессии в еврозоне
Фото: ReutersReuters

Эксперты отметили, что рецессия в еврозоне уже, возможно, происходит, а потом усилится и продлится до конца текущего года. В третьем квартале она может составить 0,1%, а в четвертом - 0,2%, пишет агентство. В качестве причин спада Bloomberg называет перебои с поставками энергоносителей, ситуацию с восстановлением после пандемии и политическую нестабильность в Италии.

"Что касается стран, в Германии и Италии будет явная рецессия во втором полугодии, в то время как [экономика] Испания и Франция продолжает расти", - говорится в заключении группы экономистов, выдержку из которого приводит агентство.

По их данным, рецессия в Европе может принять "более резкий" поворот, если возникнут трудности с поставками газа или начнется экономический спад в США.

Экономика,
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