Оценена степень серьезности угроз США Китаю из-за российской нефти

Ранее сенатор от Республиканской партии Соединенных Штатов Марко Рубио представил проект закона об ограничениях за перевозку нефти или сжиженного природного газа из России в КНР. По его мнению, Пекин, покупая российские энергоносители, поддерживает специальную военную операцию РФ на Украине. Законопроект поддержали сенатор от штата Северная Дакота Кевин Крамер и его коллега от штата Флорида Рик Скотт. По данным агентства Bloomberg, документ противоречит политике администрации американского президента Джо Байдена, и у него мало шансов на одобрение в Сенате. Отмечалось, что прекращение поставок сырой нефти из России вынудит Китай конкурировать с другими крупными странами за нефть из Ближнего Востока и Африки, что может привести к росту цен.