Оценена степень серьезности угроз США Китаю из-за российской нефти

Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Информационная повестка "прекрасна": кто-то в Соединенных Штатах чего-то требует от Китая. Как часто Китай поддавался требованиям, шел на поводу у США? Достаточно вспомнить последние события, например, отвратительную ситуацию с компанией Huawei, а также торговые противостояния, которые заканчивались не совсем в пользу Соединенных Штатов. Хотя, разумеется, они свою определенную выгоду от этих противостояний имели. Но это были именно противостояния, а не затяжные конфликты.
Для понимания масштабов: Китай сейчас потребляет порядка 15 млн баррелей нефти в сутки, из которых 10,5 млн страна импортирует. Одним из двух крупнейших внешних поставщиков нефти на протяжении последних нескольких лет является Российская Федерация. Причем потребности Китая в российской нефти настолько велики, что нефтепровод "Восточная Сибирь — Тихий океан" был выведен на плановые показатели на 10 лет раньше, чем это планировалось, - в конце 2019 года, а не в конце 2029-го. Это стало свидетельством тому, что Китай не просто заинтересован в российской нефти, он считает ее жизненно важной для своей экономики. И в последние годы мы как поставщик нефти на китайском рынке соревнуемся за первое место с Саудовской Аравией. Вот сейчас мы вышли на первое место. И невозможно на полном серьезе себе представить, что Китай в ответ на призыв США ответит: "Да, конечно, мы годами выстраивали отношения с Россией, чтобы покупать нефть и наращивать ее потребление, но раз уж вы просите, мы конкретно сейчас нанесем удар и по России, и по своей экономике, и по нашему сотрудничеству". Это представляется настолько малореальным сценарием развития, что, я полагаю, подобные заявления делаются для "внутреннего потребителя".
Давайте так: а если страховать танкеры, перевозящие топливо из России в Китай, будет российская компания? Куда вы там денетесь? Вы наложите на нее санкции... и? Китай - это страна, которая продолжала покупать нефть у Ирана, когда на Иран были наложены всевозможные санкции. Самое интересное, что продолжает покупать и сейчас.
Заявление Рубио делается с полным осознанием того, что Китай пошлет Соединенные Штаты "на четыре веселые английские буквы". Если сказать менее грубо, Китай ответит отказом от сотрудничества с США по данному направлению. Потому что сотрудничество с США по данному направлению может осуществлять только такое "талантливое" квазигосударственное объединение, как Европейский союз
. Только там могут взять на себя обязательства, которые будут бить по своей же экономике, не принося никаких выгод ни сейчас, ни в перспективе. Слова Марко Рубио - это заявление отдельно взятого политика, который, видимо, в преддверии выборов пытается заработать дополнительные очки, демонстрируя себя как некого "борца с российско-китайскими угрозами", таким образом он привлекает к себе внимание. Не более того. В принципе "китайская карта" достаточно выгодна для использования в ходе предвыборных кампаний в США. Потому что и республиканцы, и демократы сходятся в том, что основным врагом Штатов является Россия, а вторым врагом является Китай. И эту мульку пытаются доносить до избирателей. Данное высказывание Рубио нужно оценивать в рамках этих политических противостояний... Но я допускаю, что к призыву Рубио может присоединиться действующая администрация президента США
, посмотрев на реакцию общественности на высказывание.
Реальных рычагов давления в энергосфере на Китай у США нет, скорее наоборот. Напомню, в 2018 году Китай ввел заградительные пошлины на газ, поступающий из Соединенных Штатов, после чего цены на газ стали рушиться. Там был ряд решений, но это было одним из важных факторов, оказавших негативное воздействие на финансовые результаты как американских компаний в конечном итоге, так и компаний, занимающихся трейсингом американского газа. Потому что в основном американский газ по миру возят не американские компании, а некие предприятия, которые имеют долгосрочные отношения с заводами, покупают газ и отвозят его тому, кто больше заплатит... Скорее Китай как потребитель различного рода энергетической продукции США - как газа, так и угля - может диктовать свои условия.