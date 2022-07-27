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43 минуты назад

Исаев покинет пост зампреда Банка России

Елена Прошина

Заместитель председателя Банка России Юрий Исаев 1 августа покинет свой кабинет. Он принял решение уйти из ЦБ по собственному желанию. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Исаев покинет пост зампреда Банка России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Юрий Исаев пришел в ЦБ из Агентства по страхованию вкладов (АСВ) 26 января 2022 года. Там он занимал должность гендиректора, пишет «Интерфакс».

В Банке России ему поручили курировать департаменты противодействия недобросовестным практикам, финансового мониторинга и валютного контроля. Кроме того, в апреле он вошел в совет директоров организации.

В АСВ Исаев запомнился благодаря разнообразным инициативам. В частности, он советовал, как вести розыск беглых банкиров, дополняет «Лента.ру».

Экономика,Юрий Исаев,Банк России,Агентство по страхованию вкладов,
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