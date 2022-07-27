Потолок цен: стали известны планы стран G7 по российской нефти

Страны G7 намерены установить потолок цен на российскую нефть до 5 декабря. Об этом сообщает Reuters ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя группы.

"Группа семерки богатейших стран намерена ввести в действие механизм ограничения цен на экспорт российской нефти к 5 декабря, когда вступят в силу санкции ЕС, запрещающие морской импорт российской нефти, - приводит агентство его слова.

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По словам источника агентства, цель сейчас заключается в согласовании сроков, которые уже установил ЕС.

"Мы хотим убедиться, что механизм ограничения цен вступит в силу одновременно", - сказал собеседник Reuters.

Как отмечает агентство, "Большая семерка" хочет, чтобы цена на российскую нефть была выше себестоимости добычи, чтобы у РФ был стимул продолжать ее качать, но намного ниже нынешних рыночных цен.

Также он добавил, что некоторые азиатские страны заинтересованы либо в присоединении к коалиции, либо в лучшем понимании цены, которая будет установлена, чтобы усилить свои позиции в переговорах с Россией.

О том, что G7 рассматривает возможности установления предельных цен на нефть из РФ, стало известно месяц назад. Позже заговорили о планах G7 ввести потолок цен и на газ из России.

США рассчитывают, что потолок цен на российскую нефть будет введен к декабрю 2022 года, когда должен начать действовать запрет Евросоюза на страхование танкеров с нефтью из РФ. Об этом заявил в среду заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

"Мы следуем за тем, что делают европейцы. В шестом пакете санкций они отметили идею, что могут рассмотреть потолок цен. Но они также сказали, что планируют к сентябрю ввести меры относительно страхования нефти. Так что наша цель заключается в том, чтобы к декабрю, когда вступит в силу запрет на страхование, мы могли бы добавить к этому потолок цен, чтобы снизить цены на энергоносители", - сказал он.

Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо обсудил с еврокомиссаром по вопросам экономики Паоло Джентилони и главой кабинета председателя Еврокомиссии Бьорном Зайбертом установление потолка стоимости нефти из РФ. Об этом сообщается в заявлении американского Минфина, опубликованном в среду.

Из заявления следует, что в ходе визита Адейемо в Бельгию он и его коллеги из ЕС "договорились продолжить обсуждение вопроса об ограничении цен на российскую нефть", а также "рассмотрели возможность ужесточения антироссийских санкций, имеющих историческое значение". Министерство отмечает, что на переговорах шла речь и о дальнейшем оказании странами Запада поддержки Украине, включая "экономическую помощь и приостановку выплат по обслуживанию долга".

Введенное Евросоюзом и США эмбарго на закупки российской нефти привело к резкому росту цен, что позволило РФ перенаправить крупные объемы сырья на другие рынки, в первую очередь в Индию и Китай, и даже повысить доходы, хотя и продавая со скидкой меньшие объемы нефти. ЕС и США несут убытки, включая вторичный эффект в виде инфляции. На этом фоне по итогам саммита Группы семи было принято заявление, в котором лидеры "семерки" пообещали рассмотреть возможность ограничения цен на российскую нефть путем запрета на оказание услуг по ее транспортировке морем, если стоимость сырья превышает потолок, "согласованный международными партнерами".

Цены на бензин в США снижаются 38 дней подряд, заявил президент Джо Байден. Его слова приводятся на сайте Белого дома, передает РБК.

«В некоторых городах [цена] почти на доллар меньше, чем в прошлом месяце. Мы очень много работали над тем, чтобы снизить цену», — сказал Байден.

Он напомнил о решении высвобождать по 1 млн баррелей нефти в сутки из резервов страны. Кроме того, была увеличена добыча до 12 млн баррелей в день.

Говоря о дальнейших шагах по снижению цен на топливо, президент США назвал предложение стран G7 установить потолок цен на российскую нефть. Накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд предостерегла от полного эмбарго на российскую нефть, поскольку это приведет к росту цен на сырье, а Россия сможет заработать на его продаже другим странам. В американском Минфине тем временем рассчитывают, что ограничить цены на российскую нефть удастся уже к декабрю. Таким образом западные страны хотят сократить доходы России от экспорта энергоносителей.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что Россия откажется от поставок нефти тем странам, которые введут на нее ценовой потолок. По ее словам, Москва сможет переориентироваться на те государства, которые будут готовы к сотрудничеству.

Я сейчас даже не хочу рассуждать, реально или это нереально, но, если это будет в той или иной форме введено, на мой взгляд, это, очевидно, приведет к росту мировых цен. И насколько я понимаю, мы все-таки тем странам, которые установят этот предел цены, нефть поставлять не будем. И переориентируется наша нефть, нефтепродукты на те страны, которые готовы с нами взаимодействовать, — сказала Набиуллина.

По ее словам, потенциальное снижение количественных показателей экспорта может иметь незначительное влияние на показатели курса и платежного баланса. Набиуллина связывает это с тем, что все будет происходить на фоне роста мировых цен на нефть.

Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки, если на нее введут ограничения и ее цена окажется ниже затрат на добычу. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в эфире Первого канала, передает ТАСС.

«Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, это означает, что мы просто в убыток работать не будем», — сказал вице-премьер.

Идея стран «Большой семерки» установить лимит на цену российской нефти может привести к дисбалансу рынка, росту котировок и, соответственно, к росту стоимости на энергоносители в мире. Об этом сказал в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА «Новости».

Лидеры стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) на прошедшем в ФРГ саммите 26-28 июня решили рассмотреть возможность ограничения цен на российскую нефть. Речь идет о запрете на услуги по транспортировке нефти морем в случае превышения ценового предела, согласованного международными партнерами.

Комментируя намерение стран «семерки» установить предел цены на российскую нефть, Новак назвал его «очередной попыткой вмешательства в рыночные механизмы».

По его мнению, это решение может привести «только к дисбалансу рынка, дефициту энергоресурсов», а это, в свою очередь, вызовет рост цены на мировом рынке. Соответственно, европейские потребители вынуждены будут платить за энергоносители по более дорогой цене.

«Поэтому это мера, направленная против них самих же, как это уже не раз было… Конечно, это непродуманные, экономически необоснованные меры», — отметил вице-премьер.

Попытки стран Группы семи установить потолок цен на российскую нефть провалятся, Москва найдет альтернативы и способы гарантированно обеспечить доходы в бюджет. Об этом заявил в четверг журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Эти планы так называемого антикартеля и его создания будут обрушены. Мы найдем альтернативы, способы гарантированно обеспечивать доходы в бюджет. Мы по линии как федеральных органов исполнительной власти, так и российского бизнес-сообщества, настроенного весьма патриотически, этим занимаемся очень плотно и проблем мы не видим", - сказал замминистра, отвечая на вопрос ТАСС о намерении Запада установить потолок цен на российскую нефть на мировом рынке.



"Это очередной элемент психологической войны, очередной элемент гибридной войны в воспаленном воображении тех, кто ее развязал, войны на уничтожение России. Но этим планам не суждено сбыться", - заключил он.

Рябков добавил, что попытки управлять рынками и навязывать их участникам свои убеждения превращаются сегодня в стержень политики западных стран.

"Попытки дирижировать рынками и навязывать рынкам свои идеи, что такое хорошо, а что такое плохо, превращаются в стержень политики западной группы. Это вызывает большое сожаление", - указал замминистра.

При этом, по словам Рябкова, в последнее время российская сторона убеждается в том, что "реально многополярный мир уже состоялся".

"И, к счастью, не все зависит, в том числе в мировой экономике, от роли этих государств, которые возомнили себя вершителями судеб мира, в том числе в экономике", - резюмировал он.

Антирыночные планы стран G7 установить потолок цен на российскую нефть могут привести к росту цен на неё, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Если же «группа семи» попытается реализовать свои вполне себе авантюрные планы на установление некого потолка цен на нефть, то от этого они могут и возрасти, о чём тоже говорят экономисты. Потому что вот эти планы — они антирыночные, и авантюрные, и волюнтаристские», — сказала она на брифинге.

Возможные ограничения на покупку российской нефти приведут к ситуации, аналогичной с газом, в результате которой цены «взлетят до небес». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Предложения ограничить покупку нефти из России приведут к ситуации, аналогичной ситуации с газом. Цены взлетят до небес», — заявил Путин после трехсторонней встречи глав государств-гарантов «астанинского процесса». Трансляция велась на телеканале «Россия-24».

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что власти США выступают за введение ценового предела на продажу российской нефти в Европу. По мнению Вашингтона, цена должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель, писало Bloomberg. Таким образом американские власти хотят ограничить доходы Москвы от импорта энергоресурса.

США и их союзники нуждаются в поставках нефти России на мировые рынки, в противном случае стоимость черного золота вновь начнет расти. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

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«Нам необходимо видеть присутствие российской нефти на мировом рынке, в противном случае ее нехватка приведет к новому росту цен», — приводят РИА «Новости» слова Нуланд в рамках ежегодного форума, организованного на площадке Аспенского института.

Заместитель госсека подчеркнула, что ограничение предельной цены на российскую нефть должно быть таким, чтобы ограничить прибыль для Москвы, но в то же время сохранить стимул и дальше поставлять этот ресурс на мировые рынки.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассказал, насколько G7 может снизить цену на российскую нефть, сообщает агентство «Киодо». Выступая в Токио на мероприятии в рамках предвыборной кампании в верхнюю палату парламента, он заявил, что потолок может быть установлен на уровне вдвое ниже нынешней стоимости нефти, передает «Прайм».

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«[Мы] установим максимальную цену российской нефти, которая будет вдвое ниже нынешнего уровня, и создадим механизм, не позволяющий покупать [нефть] по более высоким ценам», — цитирует ТАСС Фумио Кисиду.

Японский премьер подчеркнул, что миру «необходимо продемонстрировать, что любое насилие имеет высокую цену».

Лидеры стран G7 на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ.

В принятом по итогам прошедшего в ФРГ саммита «группы семи» коммюнике лидеры этих стран пообещали рассмотреть возможность ограничения цен на российскую нефть путем запрета на оказание услуг по ее транспортировке морем, если стоимость черного золота превышает потолок, «согласованный международными партнерами».

Мировые цены на нефть могут достичь "стратосферных" 380 долларов за баррель, если санкции США и Европы заставят Россию нанести ответный удар. Об этом предупреждают аналитики известной компании JPMorgan Chase, мнение которых приводит Bloomberg.

Страны Большой семерки разрабатывают сложный механизм ограничения цены на российскую нефть. Но, учитывая прочное финансовое положение Москвы, Россия может позволить себе сократить ежедневную добычу сырой нефти на пять миллионов баррелей, не нанося чрезмерного ущерба экономике, отмечают аналитики JPMorgan.

По мнению экспертов, сокращение ежедневных поставок на три миллиона баррелей поднимет эталонные лондонские цены на нефть до 190 долларов, а при сокращении на пять миллионов - нефть может достичь "стратосферных" 380 долларов.