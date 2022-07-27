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52 минуты назад

ФРС США уже в четвертый раз поднимает ставку за последние пять месяцев

Елена Прошина

Руководство Федеральной резервной системы США повысило базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов до 2,25-2,5% годовых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

ФРС США уже в четвертый раз поднимает ставку за последние пять месяцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что за последние пять месяцев ФРС уже в четвертый раз поднимает ставку. При этом решение о ее повышении на 75 базисных пунктов регулятор принял впервые с ноября 1994 года. В результате процентная ставка в США составила 2,25-2,5% годовых.

При этом в ФРС также не исключили ее дальнейшего повышения.

Согласно прогнозам экспертов, к концу 2022 года она может составить 3,4%. Кроме того регулятор планирует продолжить сокращать активы на своем балансе, следуя опубликованному в мае плану.

Ранее глава ФРС США Джером Пауэлл заявлял, что регулятор может занять еще более агрессивную позицию с целью предотвращения инфляции и повысить ставку еще на 75 б.п во время следующего заседания, которое состоится 21 сентября.

Экономика,Джером Пауэлл,ФРС,
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