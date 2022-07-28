Чем попытки санкционного давления на КНР могут закончиться для США

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центробанка страны, повысила процентную ставку до 2,25—2,5% годовых. На протяжении последних месяцев ФРС ужесточает монетарную политику для борьбы с инфляцией в Штатах, которая впервые за 40 лет превысила 9%. Цены в стране рекордно выросли на фоне удорожания энергоресурсов. Санкции против Москвы привели к нехватке топлива на американском рынке, и Вашингтон стал выкачивать сырьё из стратегических запасов. Россия тем временем продолжает получать высокую прибыль за счёт экспорта углеводородов на другие рынки, включая Китай. Сотрудничество Москвы и Пекина раздражает Запад, из-за чего в Штатах предлагают ввести санкции против КНР. Впрочем, подобные попытки давления на азиатскую республику могут угрожать экономике самих США, считают эксперты.

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С 28 июля Федеральная резервная система США повысила свою процентную ставку на 75 базисных пунктов, до уровня 2,25—2,5% годовых — самого высокого показателя с 2019 года. Такое решение комитет по операциям на открытом рынке ФРС принял по итогам двухдневного заседания в Вашингтоне.

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С начала 2022 года американский регулятор уже в четвёртый раз повысил ставку, хотя до этого в течение почти двух лет удерживал её около нулевой отметки. Как объяснили в руководстве Федрезерва, ужесточение монетарной политики необходимо для сдерживания слишком высокой инфляции в Штатах.

«Инфляция, очевидно, неожиданно выросла, и впереди возможны ещё сюрпризы. Поэтому нам нужно будет быстро реагировать на поступающие данные и меняющиеся перспективы», — заявил глава ФРС Джером Пауэлл.

По его словам, в дальнейшем Федрезерв намерен продолжить повышать ставку. Действия ФРС должны привести к увеличению процентов по кредитам и банковским вкладам в США, что позволит охладить экономическую активность в стране и тем самым сдержать дальнейшее повышение цен.

По данным американского Министерства труда, в июне уровень инфляции в США поднялся до 9,1% в годовом выражении. Достигнутые темпы роста потребительских цен на товары и услуги в стране стали максимальными с ноября 1981 года.

«Рекордный разгон инфляции в Штатах обусловлен взлётом цен на продукты питания и энергоносители, прежде всего бензин и природный газ. Это экономические последствия возросших геополитических рисков, сезонных факторов и санкционных мер против России», — объяснила RT начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко.

Напомним, что ещё в начале марта США ввели полный запрет на импорт энергоресурсов из России. Как утверждали на тот момент в Белом доме, Соединённые Штаты могут себе позволить пойти на такой шаг благодаря сильной энергетической инфраструктуре страны. Впрочем, спустя некоторое время американские потребители столкнулись с ажиотажным ростом цен на топливо.

Если ещё в конце зимы галлон бензина на заправках в США стоил в среднем $3,6 (примерно 57 рублей за литр), то сейчас его продают по $4,3 (68 рублей за литр), а в некоторых штатах цены достигают $5—5,7 (80—90 рублей за литр), свидетельствуют материалы Американской автомобильной ассоциации и Минэнерго США.

При этом глава Белого дома Джо Байден обвиняет в повышении цен непосредственно президента России Владимира Путина. Наблюдаемое в Штатах удорожание топлива и продуктов питания глава США неоднократно называл «путинским налогом».

В связи с возросшей нехваткой энергосырья в Вашингтоне решили брать нефть из своих стратегических запасов. Наряду с этим США вместе с другими странами G7 предложили создать так называемый картель потребителей нефти и установить потолок цен на сырьё из России.

Хотя сами Соединённые Штаты официально уже не покупают российскую нефть, а страны Европы также стали сокращать импорт сырья из РФ, Москва продолжает получать очень большую прибыль от продажи энергоносителей. К такому выводу пришли специалисты Международного валютного фонда.

На фоне западных санкций Россия стала активно перенаправлять экспорт углеводородов на юг и Восток. В этих условиях Штаты заявили о необходимости уменьшить нефтегазовые доходы Москвы.

«Мы дали поручение нашим командам работать над деталями ценовых лимитов на российскую нефть, чтобы снизить доходы Путина и не навредить американцам и другим людям на заправках... Мы и Запад не будем обеспечивать страховку российским судам на перевозку нефти, так что у них будут огромные проблемы с её доставкой клиентам», — заявлял Байден 30 июня.

Впрочем, предложенный Вашингтоном механизм может оказаться эффективным, только если все остальные покупатели российской нефти поддержат инициативу, а это маловероятно. Таким мнением в разговоре с RT поделился главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

«Потолок цен планируется ввести к концу года, когда в ЕС окончательно заработает эмбарго на импорт нефти из РФ. Естественно, Россия продолжит увеличивать поставки сырья другим потребителям, основными из которых являются Индия и Китай, и в этом случае потеряется сам смысл ценового потолка и западного эмбарго. Китай вряд ли примет предложение о пределе цен на российскую нефть, тем более с подачи США», — объяснил Гойхман.

Как ранее отмечал российский вице-премьер Александр Новак, подобные попытки вмешательства в рыночные механизмы могут привести только к ещё большему удорожанию нефти. Так, если обсуждаемый на Западе потолок цен будет ниже затрат России на добычу, Москва откажется продавать углеводороды на мировые рынки. По словам Марка Гойхмана, такое развитие событий будет неприемлемо для Китая.

«Снижение поставок из России приведёт к тому, что у Китая вырастут расходы на энергоносители. Это крайне неприятно, особенно в условиях некоторого замедления экономики Китая из-за рисков мировой рецессии и новых волн коронавируса», — пояснил специалист.

Открытые угрозы

По данным Главного таможенного управления КНР, за первую половину 2022 года объём взаимной торговли между Россией и Китаем увеличился на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и составил почти $80,68 млрд. Рост показателя во многом связан именно с увеличением экспорта российских углеводородов, считают эксперты.

«Российские компании серьёзно нарастили поставки энергоресурсов в КНР. Речь идёт, например, о продаже сжиженного природного газа с месторождений «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ — 2». Кроме того, уже почти целиком заполнен газом трубопровод «Сила Сибири». Наряду с этим сильно возрос объём поставок нефти в Китай», — рассказал RT директор института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Как следует из материалов китайской таможни, в мае Москва стала крупнейшим поставщиком нефти в КНР, опередив Саудовскую Аравию, и сейчас по-прежнему удерживает лидерство. В свою очередь, суточная прокачка газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» в июле несколько раз обновила исторический рекорд, о чём свидетельствуют данные «Газпрома».

На фоне расширения торговых связей между Москвой и Пекином в США предложили ввести санкции за покупку Китаем российских энергоресурсов. Соответствующий законопроект представил американский сенатор Марко Рубио. В частности, документ предусматривает введение рестрикций за страхование или регистрацию танкеров, которые провозят нефть или сжиженный природный газ из России в КНР, пишет Bloomberg.

«Любые организации, включая китайские государственные компании, помогающие им (российским властям. — RT) в этих усилиях, должны столкнуться с серьёзными последствиями», — заявил Рубио.

В ответ на инициативу сенатора китайские власти выразили протест и выступили против введения односторонних санкций. Как заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, партнёрство Москвы и Пекина не подвержено влиянию внешних факторов.

«Китай ведёт нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, оно не нацелено против третьих сторон и не будет подвержено внешнему вмешательству», — подчеркнул дипломат.

В условиях, когда США вместе с партнёрами пытаются изолировать Россию санкциями, поведение Китая только раздражает Запад, из-за чего Пекин может стать следующей целью рестрикций. Такую точку зрения накануне высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Нисколько не сомневаюсь, что, если будет нужно, западные страны без колебаний поступят так же с любой другой страной, которая так или иначе будет их «раздражать». Упомянул Китай как следующую цель (Запада. — RT). Это интересный пример того, как американцы на практике относятся к честной конкуренции», — заявил министр.

Как предположила в разговоре с RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, своими действиями Вашингтон может попытаться надавить на Китай, чтобы убедить азиатскую республику присоединиться к введению потолка цен на российскую нефть. Впрочем, Пекин уже покупает сырьё у Москвы со скидкой. Более того, КНР всё ещё остаётся крупнейшим торговым партнёром для США, поэтому подобные попытки давления могут негативно отразиться на самих Штатах, считает специалист.

«Законопроект о санкциях против Китая, вероятно, не пройдёт голосование даже в рамках сената. Все хорошо помнят 2019 год, когда при президенте Трампе США развязали торговую войну с КНР, которая позже вкупе с пандемией COVID-19 очень сильно повлияла на замедление американской экономики», — пояснила Наталья Мильчакова.

Более того, по словам специалиста, на сегодняшний день США ограничены в возможностях давления на КНР. При этом у самого Пекина сейчас гораздо больше вероятных рычагов влияния на Вашингтон, считает Мильчакова.

Например, после того как Запад заморозил золотовалютные резервы России на $300 млрд, Китай начал выводить собственные деньги из государственных облигаций США. Согласно последним оценкам американского Минфина, в мае Пекин сократил вложения в госдолг Штатов до $980,8 млрд — самого низкого уровня за последние 12 лет.

«Помимо продажи части пакета гособлигаций США, Китай может ускорить процесс запуска цифрового юаня как полноценной платёжной единицы и отказаться от расчётов в долларах с рядом американских контрагентов. Одновременно КНР вместе с Россией могут продвинуть инициативу в группе БРИКС о полном отказе от взаимных расчётов в американской валюте, и доллару может грозить обвал», — предположила Мильчакова.