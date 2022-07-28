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51 минуту назад

Минпромторг выступил против запрета вейпов и электронных сигарет

Газета.Ruиещё 1

Замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров Минпромторга Владислав Заславский заявил, что министерство выступает против запрета вейпов и электронных сигарет в России. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает ТАСС.

Минпромторг выступил против запрета вейпов и электронных сигарет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все мы знаем, к чему приводят полные запреты, к формированию черного рынка, без контроля. Непонятно, на черном рынке сколько <...> никотина и кто там вообще работает. Кроме всего прочего, огромными потерями бюджета сопровождается, потому что понятно, что налогооблагаемая база не может существовать, если запрещен оборот», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Казахстане запретят продажу и курение вейпов. Депутат Аманжан Жамалов рассказал, что в парламенте страны приняли решение внести поправки в кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Депутат также рассказал, что в скором времени на территории Казахстана введут акцизы на нагреваемый табак, который ранее не облагался никаким налогом. Размер акцизов на стики для нагревательных устройств составит 70% от акцизов на обычные сигареты.

Экономика,Владислав Заславский,Минпромторг,
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