Минпромторг выступил против запрета вейпов и электронных сигарет

«Все мы знаем, к чему приводят полные запреты, к формированию черного рынка, без контроля. Непонятно, на черном рынке сколько <...> никотина и кто там вообще работает. Кроме всего прочего, огромными потерями бюджета сопровождается, потому что понятно, что налогооблагаемая база не может существовать, если запрещен оборот», — сказал он.