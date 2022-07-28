В Германии начнут взимать сбор за электроэнергию

Власти Германии с 1 октября начнут взимать сбор за электроэнергию с потребителей. Об этом в четверг сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в Министерстве по делам экономики и защиты климата ФРГ.

По его информации, клиенты должны будут платить сбор в течение полутора лет, то есть до конца марта 2024 года. Насколько именно вырастет цена на газ для потребителей, пока неясно. Размер доплаты, как уточнили в Минэкономики, должен быть опубликован в интернете до конца августа. Это зависит от того, какие компенсационные претензии предъявят импортеры газа.

Введение сбора должно позволить поставщикам газа перекладывать на потребителей резко возросшие закупочные цены на голубое топливо (до 90%) в условиях сокращения поставок из России. Около половины всех квартир в Германии отапливаются газом.

22 июля канцлер Германии Олаф Шольц на фоне непростой ситуации с энергоснабжением страны и сокращением поставок газа из России объявил о дальнейшей поддержке жителей ФРГ, в то же время предупредив о предстоящем повышении цен на энергию. По его словам, цена на газ вырастет на 2 цента за киловатт-час. Таким образом, дополнительные расходы для семьи из четырех человек могут составить от €200 до €300 в зависимости от размера жилого помещения. Вместе с тем канцлер ФРГ сообщил о проведении крупной реформы жилищных пособий - будет расширен круг лиц, имеющих право на льготы.