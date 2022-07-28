Доллар назвали проблемой для мировой экономики

Опрошенные Bloomberg аналитики назвали укрепляющийся доллар серьезной проблемой для мировой экономики. Среди последствий роста курса американской валюты — подорожание импорта, трудности с выплатой госдолга и убытки инвесторов.

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В середине июля курс доллара впервые в истории сравнялся с курсом евро, что стало неожиданностью для многих финансистов и управляющих фондами и вызвало панику на рынке. Собеседники агентства рассказали, что столкнулись со множеством обращений от клиентов с просьбой дать совет по дальнейшим действиям с активами и накоплениями.

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Главная причина происходящего заключается в повышении ставки Федеральной резервной системой (ФРС). С весны регулятор несколько раз повышал главный индикатор американской экономики на 0,75 процентных пункта. В настоящее время ставка находится на уровне 2,25-2,5 процента, и глава ФРС Джером Пауэлл выразил готовность в скором будущем продолжить повышение еще на один процентный пункт.

ФРС резко ужесточает денежно-кредитную политику в надежде остановить рост цен, что повышает привлекательность доллара в глазах мировых инвесторов. В результате курс доллара так же растет. За последний год он укрепился на 15 процентов к корзине валют главных торговых партнеров США.

Однако такой подход имеет целый ряд побочных эффектов. В первую очередь, укрепление доллара по отношению к другим валютам делает дороже импорт товаров другими странами, в том числе продовольствия, что критически важно в текущей ситуации намечающегося глобального продовольственного кризиса.

Также некоторые страны, накопившие значительные долларовые обязательства в рамках госдолга, сталкиваются со сложностями при их обслуживании, поскольку большую часть доходов бюджета составляют поступления в национальных валютах. Подобное уже произошло на Шри-Ланке, где дефолт по внешнему госдолгу уже привел к смене власти под давлением протестующих, недовольных снижением уровня жизни.

Наконец, повышение привлекательности долларовых активов (в основном наличной валюты и казначейских облигаций Минфина США, традиционно считающихся активом-«убежищем») приводит к массовому выходу инвесторов из инструментов других стран. Последние неизбежно дешевеют, что влечет убытки их владельцев — как частных трейдеров, так и крупных фондов и банков.