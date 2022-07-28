Власти ФРГ обвинили Россию в «демонстрации силы» на фоне сокращения газа

Россия активно «демонстрирует силу», тогда как объем поставок по газопроводам в страны Европы уменьшился вдвое. Об этом заявила представитель правительства Кристиана Хоффманн, передает газета The Guardian.
Она отметила, что турбина «находится на месте и была обслужена».
«То, что мы видим, действительно является демонстрацией силы», — подчеркнула Хоффманн.
Вместе с тем она сообщила об отказе страны находиться под давлением таких обстоятельств.
The Guardian подчеркивает, что ранее оператором Eugas было объявлено о резервировании дополнительных мощностей для газопровода Transgas (проходит по территории Словакии и Украины). В ФРГ рассчитывают, что сокращение поставок по «Северному потоку — 1» будет компенсировано за счет прокачки газа по другому маршруту.
Напомним, что Кремль объяснял сокращение прокачки ограничениями, которые были введены против России.
В прошлом месяце Россия пошла на снижение
подачи энергоносителя по «Северному потоку» до 40% от его мощности в связи с проблемами с возвращением другой Siemens из Канады после ремонта. В среду российский концерн сообщил о сокращении прокачки по трубопроводу до около 20% от общей мощности.