Россия активно «демонстрирует силу», тогда как объем поставок по газопроводам в страны Европы уменьшился вдвое. Об этом заявила представитель правительства Кристиана Хоффманн, передает газета The Guardian.

Она отметила, что турбина «находится на месте и была обслужена».

«То, что мы видим, действительно является демонстрацией силы», — подчеркнула Хоффманн.

Вместе с тем она сообщила об отказе страны находиться под давлением таких обстоятельств.

The Guardian подчеркивает, что ранее оператором Eugas было объявлено о резервировании дополнительных мощностей для газопровода Transgas (проходит по территории Словакии и Украины). В ФРГ рассчитывают, что сокращение поставок по «Северному потоку — 1» будет компенсировано за счет прокачки газа по другому маршруту.

Напомним, что Кремль объяснял сокращение прокачки ограничениями, которые были введены против России.

В прошлом месяце Россия пошла на снижение