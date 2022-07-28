В Германии сообщили о стабильной ситуации с поставками газа

Ситуация с энергоснабжением в Германии в настоящее время по-прежнему стабильная, поставки газа обеспечены, уровень заполненности газохранилищ составляет 67,2%. Об этом говорится в опубликованном в четверг отчете регулятора ФРГ о ситуации с газоснабжением страны.
"Поставки газа в Германию в настоящее время стабильны. Энергобезопасность ФРГ на данный момент гарантирована", - отмечается в сообщении.
При этом указывается, что "ситуация напряженная, нельзя исключать ее дальнейшего ухудшения". Поток газа по "Северному потоку", как подчеркнули в регуляторе, сейчас составляют около 20% от максимальной мощности.
"Если поставки российского газа по "Северному потоку" останутся на таком низком уровне, то цель по достижению уровня заполненности газохранилищ в 95% к 1 ноября вряд ли достижима без принятия дополнительных мер", - констатируется в отчете.
"Сокращение [поставок] затрагивает поставки газа в другие европейские страны, такие как Франция, Австрия и Чехия", - предупредили в регуляторе.
Уровень заполненности газохранилищ составляет 67,2%. В документе подчеркивается, что оптовые цены резко выросли в результате объявленного сокращения поставок и остаются на высоком уровне. Предприятиям и частным потребителям, по данным регулятора, приходится приспосабливаться к значительному росту цен на газ.
С 27 июля "Северный поток" задействован примерно на 20% от максимальной мощности из-за остановки работы еще одной газовой турбины. Одна из них, построенная в Канаде компанией Siemens Energy, была отправлена в Монреаль для ремонта. Из-за санкций Канады в отношении России производитель вначале отказался возвращать отремонтированное оборудование в Германию, однако после многочисленных просьб ФРГ решил его вернуть. 25 июля "Газпром" сообщил о вынужденной остановке работы еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции "Портовая" из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. Таким образом, в рабочем состоянии остается лишь одна турбина.