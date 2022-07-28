В Германии сообщили о стабильной ситуации с поставками газа

Ситуация с энергоснабжением в Германии в настоящее время по-прежнему стабильная, поставки газа обеспечены, уровень заполненности газохранилищ составляет 67,2%. Об этом говорится в опубликованном в четверг отчете регулятора ФРГ о ситуации с газоснабжением страны.

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"Поставки газа в Германию в настоящее время стабильны. Энергобезопасность ФРГ на данный момент гарантирована", - отмечается в сообщении.

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При этом указывается, что "ситуация напряженная, нельзя исключать ее дальнейшего ухудшения". Поток газа по "Северному потоку", как подчеркнули в регуляторе, сейчас составляют около 20% от максимальной мощности.

"Если поставки российского газа по "Северному потоку" останутся на таком низком уровне, то цель по достижению уровня заполненности газохранилищ в 95% к 1 ноября вряд ли достижима без принятия дополнительных мер", - констатируется в отчете.

"Сокращение [поставок] затрагивает поставки газа в другие европейские страны, такие как Франция, Австрия и Чехия", - предупредили в регуляторе.

Уровень заполненности газохранилищ составляет 67,2%. В документе подчеркивается, что оптовые цены резко выросли в результате объявленного сокращения поставок и остаются на высоком уровне. Предприятиям и частным потребителям, по данным регулятора, приходится приспосабливаться к значительному росту цен на газ.