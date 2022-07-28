В Дании заявили об обострении газовой войны

Энергетический аналитик из датской компании Green Power Кристиан Руне Поульсен заявил об обострении газовой войны. Об этом сообщает TV2.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, цена на газ и так была слишком высокой, но за короткое время произошел очередной скачок, который приближает стоимость энергоресурсов к рекордным отметкам за всю историю.

«Это говорит о том, что газовая война снова обостряется. Разница в том, что на сей раз рынок конкретно реагирует на то, что в трубы поступает меньше газа. Прежние скачки диктовались скорее опасениями», — объяснил Поульсен.

По его словам, точную причину столь резких скачков цен за короткий промежуток всегда можно определить. В первый раз, по его словам, это произошло до начала спецоперации России на Украине, второй раз – непосредственно после ее начала, третий взлет стоимости случился после заявления «Газпрома» о сокращении поставок.