В Дании заявили об обострении газовой войны

Энергетический аналитик из датской компании Green Power Кристиан Руне Поульсен заявил об обострении газовой войны. Об этом сообщает TV2.
По его словам, цена на газ и так была слишком высокой, но за короткое время произошел очередной скачок, который приближает стоимость энергоресурсов к рекордным отметкам за всю историю.
«Это говорит о том, что газовая война снова обостряется. Разница в том, что на сей раз рынок конкретно реагирует на то, что в трубы поступает меньше газа. Прежние скачки диктовались скорее опасениями», — объяснил Поульсен.
По его словам, точную причину столь резких скачков цен за короткий промежуток всегда можно определить. В первый раз, по его словам, это произошло до начала спецоперации России на Украине, второй раз – непосредственно после ее начала, третий взлет стоимости случился после заявления «Газпрома» о сокращении поставок.
Ранее стало известно, что с 27 июля компания «Газпром» снизит поставки по трубопроводу «Северный поток». Причиной сокращения поставок стала остановка еще одного газоперекачивающего агрегата (ГПА) Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая». О намерении отключить турбину для регламентного ремонта энергетический гигант сообщал еще 25 июля.