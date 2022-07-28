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33 минуты назад

Германия назвала срок окончания «энергозависимости от России»

Елена Прошина

Германия намерена покончить с «энергозависимостью от России»

Германия назвала срок окончания «энергозависимости от России»
Фото: ТАССТАСС

Германия обретет независимость в сфере энергоресурсов «через несколько месяцев», но до тех пор немцам придется потерпеть и продолжить платить высокую цену за топливо. Такое заявление сделал вице-канцлер ФРГ и глава Минэкономики Роберт Хабек. Его слова приводит «Российская газета».

По данным издания, о планах Германии «покончить с зависимостью от России в области энергетики» в ближайшие месяцы Хабек заявил во время своего выступления в Байройте на севере Баварии. При этом он отметил, что в других сферах ФРГ не планирует прекращать сотрудничество с РФ.

Жители Байройта отреагировали на слова Хабека свистом и недовольными криками.

Напомним, что ранее власти Германии опубликовали план, который предполагает прекращение импорта из РФ угля и нефти в течение 2022 года. В него должен был войти и российский газ, однако в ФРГ опасаются последствий такого решения.

Экономика,Роберт Хабек,
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