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32 минуты назад

СМИ: Индия расширяет каналы импорта российской нефти

ТАСС

Индия намерена расширить каналы для импорта российской нефти, используя услуги мелких иностранных трейдеров. Об этом в пятницу сообщает газета The Economic Times со ссылкой на источники в индийских торговых кругах.

Индия расширяет каналы импорта российской нефти
Фото: ReutersReuters

"Indian Oil Corporation и другие крупнейшие индийские нефтеперерабатывающие компании с энтузиазмом относятся к подключению небольших иностранных фирм к поставкам из России дешевой нефти, от которой из-за санкций отказались западные импортеры", - цитирует издание источники.

По их мнению, "индийским концернам эффективнее работать с такими пробивающимся на рынок Индии новыми и менее известными фирмами, чем напрямую вести длительные из-за бюрократии переговоры о поставках с ПАО "НК "Роснефть".

В настоящее время в продаже Индии российской нефти участвуют такие новые игроки на мировом нефтяном рынке, как компании Wellbred, Manfort Cоral Energy и другие, заполнившие нишу поставщиков углеводородов из России после ухода крупных трейдеров.

"Индийские нефтепереработчики готовы рискнуть и сотрудничать с небольшими компаниями-посредниками в закупках нефти из России из-за больших скидок, которые они предлагают. Эти компании гарантируют доставку сырья в Индию, что делает партнерство с ними особенно ценным", - подчеркнули собеседники "Экономик таймс".

По данным аналитической фирмы Kpler, с начала специальной военной операции РФ на Украине Индия увеличила импорт российской нефти более чем в 25 раз. Приобретение нефти из России по сниженной цене является серьезным макроэкономическим преимуществом для Индии, так как страна не располагает собственными крупными источниками нефтедобычи.

Экономика,Роснефть,
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