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47 минут назад

Итальянская Eni заявила о полном отказе от газа из России к 2025 году

News.ru

Итальянская энергетическая компания Eni собирается на фоне контрактов с другими поставщиками полностью отказаться от российского газа к 2025 году, пишет ТАСС. С таким сообщением выступили представители компании в опубликованном отчете.

В Италии назвали сроки полного отказа от газа из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Например, в документе говорится, что соглашения можно заключить с Алжиром, Египтом и Конго, при этом упоминается и возможность контрактов с некоторыми другими государствами.

Эти инициативы направлены на достижение к 2025 году объема альтернативных поставок газа в размере до 20 млрд кубометров, что позволит покрыть 100% годового импорта российского газа, - указывается в документе.

Италия продолжит получать газ из России в ограниченном объеме

Ранее компания из Италии сообщила, что снижаются поставки российского газа как минимум на семь миллионов кубометров. Власти страны рассчитывают полностью заменить газ из России другими источниками уже к 2024 году.

Ранее считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз в будущем перестанет закупать российский газ. По его словам, сначала Европа откажется от угля, потом от нефти, для газа нужны более долгие сроки.

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