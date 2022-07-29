В Италии назвали сроки полного отказа от газа из России

Итальянская энергетическая компания Eni собирается на фоне контрактов с другими поставщиками полностью отказаться от российского газа к 2025 году, пишет ТАСС. С таким сообщением выступили представители компании в опубликованном отчете.

Например, в документе говорится, что соглашения можно заключить с Алжиром, Египтом и Конго, при этом упоминается и возможность контрактов с некоторыми другими государствами.

Эти инициативы направлены на достижение к 2025 году объема альтернативных поставок газа в размере до 20 млрд кубометров, что позволит покрыть 100% годового импорта российского газа, - указывается в документе.

Ранее компания из Италии сообщила, что снижаются поставки российского газа как минимум на семь миллионов кубометров. Власти страны рассчитывают полностью заменить газ из России другими источниками уже к 2024 году.