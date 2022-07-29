Боррель назвал текущую долю энергоносителей РФ в ЕС

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил в пятницу, 29 июля, что государства ЕС на 50% сократили закупки российского голубого топлива. Об этом пишет ТАСС.

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Жозеп Боррель подчеркнул, что ЕС до февраля 2022 года 40% энергоносителей закупал в России. После начала спецоперации доля российского газа в общем объеме поставок сократилась до 20%.

Дипломат пояснил, что власти европейских государств планомерно работают над достижением энергонезависимости от Москвы. Но они «не способны творить чудеса», то есть не могут в одночасье отказаться от закупок топлива в РФ.