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53 минуты назад

Боррель назвал текущую долю энергоносителей РФ в ЕС

Елена Прошина

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил в пятницу, 29 июля, что государства ЕС на 50% сократили закупки российского голубого топлива. Об этом пишет ТАСС.

Боррель назвал текущую долю энергоносителей РФ в ЕС
Фото: ReutersReuters

Жозеп Боррель подчеркнул, что ЕС до февраля 2022 года 40% энергоносителей закупал в России. После начала спецоперации доля российского газа в общем объеме поставок сократилась до 20%.

Дипломат пояснил, что власти европейских государств планомерно работают над достижением энергонезависимости от Москвы. Но они «не способны творить чудеса», то есть не могут в одночасье отказаться от закупок топлива в РФ.

Боррель призвал Европу потерпеть

Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее призвал население страны отказаться от ношения галстуков. По его мнению, это будет пусть малозначительным, но все же вкладом в дело энергосбережения.

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