S&P понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что рейтинг страны понижен с уровня CCC+ до CC. Прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу негативный.

В мае S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте с B до CCC+. В агентстве предположили, что кризис в стране будет носить затяжной характер.