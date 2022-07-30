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1 час назад

S&P понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте

Lenta.ruиещё 3

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте. Об этом сообщает РИА Новости.

S&P понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что рейтинг страны понижен с уровня CCC+ до CC. Прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу негативный.

В мае S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте с B до CCC+. В агентстве предположили, что кризис в стране будет носить затяжной характер.

Кроме того, в июле агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины с CCC до C. Однако экономист, управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский заявил, что в ближайшее время при соблюдении определенных условий дефолт стране не грозит.

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