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38 минут назад

Япония заявила США, что не хочет выходить из проекта «Сахалин-2»

BFM.RUиещё 7

Япония уведомила США на переговорах в Вашингтоне о своем намерении сохранить доли в проекте «Сахалин-2» после решения РФ сделать оператором российское ООО.

Япония заявила США об отказе выходить из «Сахалина-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда напомнил, что в его стране есть много сторонников выхода из проекта.

«В этом случае получится, что мы уступаем долю третьим странам, а Россия получит гигантскую прибыль», — приводит слова Хагиуды телеканал NHK.

Он добавил, что, по его мнению, американская сторона поняла позицию Японии.

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По указу президента Владимира Путина, оператор проекта переходит в собственность компании, которую создаст российское правительство. Нынешние акционеры «Сахалин Энерджи» в течение месяца должны согласиться на получение доли в новом ООО.

В случае отказа правительство оценит их доли и продаст российскому юридическому лицу. Доли есть у японских компаний Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

Проект «Сахалин-2» включает в себя три буровые платформы в Охотском море у северо-восточных берегов Сахалина, технологический комплекс в северной части острова, завод СПГ (его производительность — 9,6 млн тонн в год) и терминал на юге Сахалина.

Экономика,Владимир Путин,Правительство РФ,
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