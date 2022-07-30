Япония заявила США об отказе выходить из «Сахалина-2»

Япония уведомила США на переговорах в Вашингтоне о своем намерении сохранить доли в проекте «Сахалин-2» после решения РФ сделать оператором российское ООО.

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Министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда напомнил, что в его стране есть много сторонников выхода из проекта.

«В этом случае получится, что мы уступаем долю третьим странам, а Россия получит гигантскую прибыль», — приводит слова Хагиуды телеканал NHK.

Он добавил, что, по его мнению, американская сторона поняла позицию Японии.

По указу президента Владимира Путина, оператор проекта переходит в собственность компании, которую создаст российское правительство. Нынешние акционеры «Сахалин Энерджи» в течение месяца должны согласиться на получение доли в новом ООО.

В случае отказа правительство оценит их доли и продаст российскому юридическому лицу. Доли есть у японских компаний Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).