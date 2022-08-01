Новая Зеландия объявила о новом пакете санкций против РФ

Правительство Новой Зеландии объявило о новом пакете санкций в отношении предприятий военно-промышленного комплекса России и Вооруженных сил РФ. Об этом в понедельник сообщила министр иностранных дел страны Нанаия Махута.

"Мы ввели санкции против Вооруженных сил России и ряда оборонных структур, ответственных за поставку оружия и военного оборудования. Также санкции вводятся в отношении страховой компании "Согаз", РЖД и ряда предприятий, занимающихся разработкой, производством и испытаниями военной техники для Вооруженных сил России", - указала Махута в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Также министр напомнила, что новый закон о санкциях в отношении России, единогласно принятый парламентом Новой Зеландии в марте, "предусматривает широкий спектр мер, включая запреты на поездки, замораживание активов, запреты на финансовые операции и на пересечение судами или самолетами границ Новой Зеландии".