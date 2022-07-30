Спасибо санкциям: Турция резко нарастила экспорт в Россию

Экспорт турецких товаров в Россию в июне подскочил на 46%. Страна может войти в пятерку крупнейших поставщиков российского рынка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Турецкий институт статистики.

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В июне 2022 года экспорт товаров из Турции в Россию увеличился на 46% по отношению к июню прошлого года - до $791,4 млн.

Выросли не только поставки турецких овощей и фруктов, но и поставки машин, оборудования и комплектующих.

Анализ показывает, что экспорт в Россию в июне упал (по сравнению с 2021 годом) у всех азиатских стран за исключением Турции.

Турция по итогам июня, скорее всего, выйдет на четвертую-пятую строчку среди крупнейших поставщиков России. Она уступит только Китаю (экспорт в Россию в июне составил $5 млрд минус 17% за год), Белоруссии ($1,65 млрд в мае), Германии ($1,1 млрд в мае) и, возможно, Казахстану, чей экспорт в Россию в мае составлял $572 млн (данных за июнь еще нет).