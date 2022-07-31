В Европарламенте призвали к «решительным действиям» против Москвы

Польский евродепутат Анна Фотыга выразила мнение, что «Россия использует газ как оружие», и в связи с этим призвала коллег к «решительным действиям» против Москвы. Свою позицию по ситуации с газом парламентарий изложила в обращении к Еврокомиссии. RT ознакомился с документом.

Фотыга напомнила о высказывании главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, заявившей ранее, что «Россия использует газ как оружие». В Польше придерживаются такого мнения на протяжении долгих лет, отметила парламентарий.

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В разное время, по словам Фотыги, Варшава принимала контрмеры для противодействия сложившейся ситуации в сфере энергетики. В частности, политик упомянула строительство польской стороной «газового порта» и инвестирование в атомную энергетику.

Однако позицию Польши не разделяют в Германии, следует из обращения Фотыги к ЕК.

«К сожалению, Берлин не только не разделяет этих опасений, но и постепенно укрепляет отношения с Россией, проводя в тесном партнёрстве с ней политику энергетического господства, что наносит ущерб всей Европе», — уточнила евродепутат.

Такая политика ФРГ не изменилась, несмотря на действия России в Грузии и на Украине, отметила Фотыга.

«За признанием того, что российский газ — это оружие в руках Кремля, должны последовать решительные действия», — заявила парламентарий.

В связи с этим она обратилась к ЕК с вопросом, не считают ли там, что российско-германский проект «Северный поток», который якобы «наносит ущерб» безопасности Европы, должен быть «перманентно остановлен».

«Считает ли Еврокомиссия, что те или иные меры технологической поддержки российского газового сектора, охарактеризованного председателем как оружие, не подразумевают автоматического нарушения существующих санкций в отношении технологий двойного назначения?» — также поинтересовалась Фотыга.

В своём обращении депутат упомянула немецкую компанию Siemens, которая работает на российском рынке. По мнению Фотыги, деятельности Siemens следует дать общую оценку и заблокировать ей доступ к финансированию со стороны ЕС.

Напомним, ранее Евросоюз согласовал снижение потребления газа на 15% до конца марта 2023 года на фоне сокращения поставок российского топлива по «Северному потоку».

Падение объёмов перекачки было вызвано проблемами с возвратом газовой турбины Siemens «Газпрому» после ремонта. Задержка произошла из-за антироссийских санкций Канады, где агрегат проходил сервисное обслуживание.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин выразил мнение, что в Европе происходит переоценка взаимоотношений с Россией. В разговоре с RT эксперт отметил, что от Украины некоторые страны ЕС сегодня начинают уставать, ведь поддержка Киева бьёт по карману европейцев.

«В той же самой Германии хотят других взаимоотношений с Россией, в первую очередь и по газу. Польская инициатива — это попытка эту чашу весов изменить в сторону более радикальной русофобии. Без российского газа будут стагнировать европейские экономики, нужны пути выхода», — добавил Блохин.

Со своей стороны директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что заявления польской стороны — обычный пиар.