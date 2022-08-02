Шольц отказался считать отправку турбины услугой «Газпрому»

Канцлер Германии Олаф Шольц вступился за премьера Канады Джастина Трюдо в ситуации с турбинами Siemens, предназначенными для газопровода «Северный поток» — канадского премьера критикуют за передачу их Германии, которая должна вернуть их России, сообщает газета Globe and Mail.

«Я считаю критику Джастина Трюдо и его правительства абсолютно безосновательной. Решение отправить турбину — едва ли услуга «Газпрому» . Это мощный сигнал поддержки Германии и Европы <...> Как ослабление Германии и Европы может помочь Украине?» — заявил Шольц.

Германский канцлер добавил, что он не согласен с утверждениями, что «Газпром» одурачил Трюдо — Шольц считает, что после того как Канада передала турбину для восстановления объемов прокачки газа, у «Газпрома» якобы нет права сокращать подачу газа через «Северный поток» по техническим причинам.