Шольц отказался считать отправку турбины услугой «Газпрому»

Канцлер Германии Олаф Шольц вступился за премьера Канады Джастина Трюдо в ситуации с турбинами Siemens, предназначенными для газопровода «Северный поток» — канадского премьера критикуют за передачу их Германии, которая должна вернуть их России, сообщает газета Globe and Mail.
«Я считаю критику Джастина Трюдо и его правительства абсолютно безосновательной. Решение отправить турбину — едва ли услуга «Газпрому». Это мощный сигнал поддержки Германии и Европы <...> Как ослабление Германии и Европы может помочь Украине?» — заявил Шольц.
Германский канцлер добавил, что он не согласен с утверждениями, что «Газпром» одурачил Трюдо — Шольц считает, что после того как Канада передала турбину для восстановления объемов прокачки газа, у «Газпрома» якобы нет права сокращать подачу газа через «Северный поток» по техническим причинам.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что испытал шок после звонка бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель президенту Российской Федерации Владимиру Путину из-за газопровода «Северный поток — 2».