Британия отложила запрет на страхование судов с российской нефтью

Страны Запада медлят с применением новых санкций, призванных ограничить возможности России торговать нефтью, ввиду опасений возможного усугубления мирового энергетического кризиса. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

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Издание напоминает, что еще в июне Брюссель и Лондон достигли договоренностей о совместном запрете для западных компаний страховать суда с российской нефтью. Однако, если страны ЕС уже ввели данные ограничения, то Великобритания, где находится крупнейший рынок страхования Lloyd's of London, пока этого не сделала.

Лондон ранее ввел запрет на страхование для танкеров, доставляющих нефть из России в само Соединенное Королевство. Эта мера начнет действовать с 2023 года.

Вместе с тем британским страховщикам не запрещено страховать суда, перевозящие российскую нефть в третьи страны. Данную информацию Financial Times подтвердил представитель Lloyd's of London Патрик Дэвисон.

Говоря о странах ЕС, в публикации отмечается, что для них Еврокомиссия предусмотрела исключения из введенных санкций, позволяющие европейским фирмам работать с некоторыми российскими компаниями. Однако они могут осуществлять только «строго необходимые операции».