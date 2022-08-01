Более половины российских моногородов пострадали от санкций

В России насчитывается всего 321 поселение с градообразующим предприятием, и каждое третье из них пострадало от санкций. Об этом сообщило РБК со ссылкой на отчёт Центра стратегических разработок. По данным организации, напрямую ограничения коснулись 134 предприятий, на которых работает более 551 000 человек. А косвенно от санкций пострадало ещё 38 моногородов.

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Введённые санкции в основном запретили предприятиям экспортировать создаваемую продукцию или ввозить оборудование для производства и модернизации процесса. Ограничения коснулись 134 предприятий со штатом в 551 000 человек, но наибольшее ухудшение отразилось лишь на 16 из них (182 000 сотрудников), которые работают в сфере лесной промышленности, деревообработки, металлургии и транспортного машиностроения.

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Эти предприятия уже начинают снижение производства, например Магнитогорский металлургический комбинат остановил две из восьми доменных печей и сократил выработку чугуна на 40%, а череповецкая «Северсталь» собралась уменьшать объёмы на 20–40%. Завода КамАЗ в Набережных Челнах тоже коснулись санкции, поэтому уже 7400 сотрудников ушли на неполную рабочую неделю.

Косвенно под санкции попало 38 российских моногородов с населением в 552 000 человек, однако эксперты не считают, что из-за этого указанные градообразующие предприятия пострадают в меньшей степени.

Специалисты из ЦСР предупредили, что основные последствия санкций моногорода ощутят в третьем и четвёртом квартале 2022 года. Это может привести к сокращению сотрудников на предприятиях, снижению зарплаты, уменьшению выпускаемых объёмов или даже закрытию заводов.

Генеральный директор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов отметил, что массового закрытия предприятий ожидать не стоит, скорее всего, они справятся с помощью нерабочих отпусков и неполной занятости. Однако эксперт в будущем посоветовал моногородам избавляться от этого статуса и расширять экономику на несколько отраслей.

В условиях санкций не все градообразующие предприятия испытали трудности, некоторые успели адаптироваться к изменениям. В этот список вошли 50 моногородов с упором на военно-промышленный комплекс и производство автодеталей, которые заменили импортные компоненты, а также те предприятия, которые не сильно зависят от современных технологий.