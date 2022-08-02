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1 час назад

Эксперт назвал сроки укрепления доллара к рублю

РИА "ФедералПресс"иещё 13

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин рассказал, когда доллар сможет укрепиться к рублю.

Эксперт назвал сроки укрепления доллара к рублю
Фото: ТАССТАСС

«По итогам минувшей недели доллар укрепился к рублю на 7,6 процента, по итогам июля валюта США укрепилась на 19,8 процента, прервав четырехмесячную серию снижения», – напомнил эксперт.

По его словам, это случилось благодаря налоговому периоду, который завершился на прошлой неделе. Против рубля сыграло увеличение объемов параллельного импорта и ожидание новостей о новом бюджетном правиле. Кроме того, на это повлияла информация о допуске к торгам на Мосбирже нерезидентов из дружественных стран. Кроме того, в такой ситуации для дальнейшего ослабления рубля нужно закрепиться выше отметки в 60 за доллар к концу недели. Шульгин отмечает, что достичь 65 за доллар маловероятно, передает «Прайм».

Ранее Центробанк ограничил снятие наличной валюты еще на шесть месяцев. Об этом регулятор сообщил на официальном сайте.

Экономика,Московская биржа,
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