Эксперт назвал сроки укрепления доллара к рублю

По его словам, это случилось благодаря налоговому периоду, который завершился на прошлой неделе. Против рубля сыграло увеличение объемов параллельного импорта и ожидание новостей о новом бюджетном правиле. Кроме того, на это повлияла информация о допуске к торгам на Мосбирже нерезидентов из дружественных стран. Кроме того, в такой ситуации для дальнейшего ослабления рубля нужно закрепиться выше отметки в 60 за доллар к концу недели. Шульгин отмечает, что достичь 65 за доллар маловероятно, передает «Прайм».