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55 минут назад

Хуснуллин оценил эффективность рабочих-строителей из КНДР

Елена Прошина

Деятельность рабочих-строителей из России является менее эффективной, чем работа таких специалистов из Северной Кореи. Об этом заявил в беседе с РБК вице-премьер Марат Хуснуллин.

Хуснуллин оценил эффективность рабочих-строителей из КНДР
Фото: ReutersReuters

Он счел трудовой рынок этой страны «очень интересным». В качестве примера были приведены корейские плиточники, скорость работы которых превышает в 2,5 раза скорость работы российских.

«Получается, что он один заменяет два–два с половиной плиточников российских. Вот это факт», — подчеркнул Хуснуллин.

Он подчеркнул, что для России в приоритете всегда были страны СНГ в вопросе привлечения трудовых ресурсов. Так, дальние рынки не рассматривались.

«Они [северокорейцы], конечно, очень хорошие рабочие, но они очень закрытые», — отметил Хуснуллин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин обратился к

Министерству иностранных дел республики с поручением установить дипломатические отношения с КНДР, в частности, для того, чтобы привлечь строителей.

На московских стройках наступил дефицит рабочих

Ранее президент РФ Владимир Путин указал на хорошие темпы развития строительной отрасли в России. По его словам, почти все поставленные задачи находятся на стадии решения.

Экономика,Денис Пушилин,Марат Хуснуллин,Владимир Путин,
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