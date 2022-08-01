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1 час назад

Германия выделит €880 млн на борьбу с голодом в мире

ТАСС

Германия увеличивает финансовую помощь в целях борьбы с голодом в мире. Как сообщили в понедельник газеты редакционной группы Funke, ФРГ выделит €880 млн вместо обещанных в марте €430 млн.

Германия выделит €880 млн на борьбу с голодом в мире
Фото: ReutersReuters

"Эти средства предоставляют развивающимся странам возможность стать более независимыми", - заявила министр по делам сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце.

Средства будут направлены "туда, где потребность в них наиболее велика", например, в пострадавшие от засухи страны - Кению, Судан, Эфиопию. Предполагается, что поддержка также будет оказываться странам, сильно пострадавшим от изменения климата и вооруженных конфликтов. Речь идет, к примеру, о регионе Сахель и странах Ближнего Востока.

Распределение средств будет идти при посредничестве гуманитарных организаций, действующих под эгидой ООН.

Экономика,ООН,
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