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1 час назад

В ЦБ озвучили сроки восстановления экономики России

Елена Прошина

Российская экономика начнет восстанавливаться в середине 2023 года и продолжит в 2024. Однако до этого она будет только сокращаться, следует из доклада Центробанка о денежно-кредитной политике.

В ЦБ озвучили сроки восстановления экономики России
Фото: ТАССТАСС

Там отметили, что, начиная с середины 2023 и в 2024 годах, экономика начнет расти в восстановительном темпе на 1,5-2,5%. При этом в докладе указали, что в апреле данный рост прогнозировался на уровне 2,5-3,5%.

В свою очередь в 2022 году ВВП сократится на 4-6% при ожидаемых 8-10%, добавили в ЦБ. Также сокращение продолжится и в первом полугодии 2023 года, по его итогам ожидается спад в диапазоне 1-4%, подчеркивается в докладе.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что полного запрета оборота доллара в России не будет. По ее словам, использование этой валюты в виде наличных продолжится даже при «апокалиптичном» сценарии.

Экономика,Эльвира Набиуллина,
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