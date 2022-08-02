Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Австрия сократила зависимость от российского газа

Секрет Фирмыиещё 4

Австрия добилась снижения зависимости от российского газа с 80% до 50%. Кроме того, её газовые хранилища заполнены на 55% от годового потребления. Власти страны назвали такие показатели очевидным успехом. Австрия надеется закачать в хранилища до 80% от необходимого уровня. Вена снизила поставки российского топлива в середине июня, несмотря на жаркую погоду, когда потребление энергии увеличивается.

Австрия сократила зависимость от российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр окружающей среды Австрии Леоноре Гевесслер сообщила, что страна снизила потребление российского газа с 80% до 50%. Долгое время Австрия была одной из наиболее зависимых от РФ стран Евросоюза.

До холодов республика планирует накопить в хранилищах около 80% от необходимого годового запаса газа. Министр считает, что это вполне достижимая цель.

«Мы уже накопили более 50 тераватт-часов из 76 необходимых», — уточнил канцлер страны Карл Нехаммер.

Австрия снижает импорт российского газа на фоне жары, которая провоцирует рост спроса на электроэнергию для кондиционеров. На этом фоне цены на газ из Нидерландов и стоимость электроэнергии выросли по всей Европе.

В конце июля канцлер Австрии заявил, что запретить поставки газа из России невозможно. По его мнению, эмбарго на российский газ доставит больше неудобств европейским странам, чем Москве.

Экономика,Карл Нехаммер,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители