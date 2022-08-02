Австрия сократила зависимость от российского газа

Австрия добилась снижения зависимости от российского газа с 80% до 50%. Кроме того, её газовые хранилища заполнены на 55% от годового потребления. Власти страны назвали такие показатели очевидным успехом. Австрия надеется закачать в хранилища до 80% от необходимого уровня. Вена снизила поставки российского топлива в середине июня, несмотря на жаркую погоду, когда потребление энергии увеличивается.

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Министр окружающей среды Австрии Леоноре Гевесслер сообщила, что страна снизила потребление российского газа с 80% до 50%. Долгое время Австрия была одной из наиболее зависимых от РФ стран Евросоюза.

До холодов республика планирует накопить в хранилищах около 80% от необходимого годового запаса газа. Министр считает, что это вполне достижимая цель.

«Мы уже накопили более 50 тераватт-часов из 76 необходимых», — уточнил канцлер страны Карл Нехаммер.

Австрия снижает импорт российского газа на фоне жары, которая провоцирует рост спроса на электроэнергию для кондиционеров. На этом фоне цены на газ из Нидерландов и стоимость электроэнергии выросли по всей Европе.